HyperOS 1.0 — lista smartfonów Xiaomi w wersji global z aktualizacją

HyperOS 1.0 to nowa nakładka Xiaomi, która trafi także na telefony w wersjach global. W sieci pojawiła się lista smartfonów marki, które mają być pierwszymi z aktualizacją w przypadku dystrybucji z międzynarodowych rynków. Zobaczmy sobie, kto otrzyma najpierw uaktualnienie HyperOS 1.0 i kiedy ma to nastąpić.

HyperOS 1.0 to pierwsze wydanie nowej nakładki chińskiej firmy, które po kilkunastu latach zastąpiło dotychczasowe oprogramowanie dla telefonów o nazwie MIUI. Najpierw software zostanie udostępniony na urządzenia pochodzące z dystrybucji z Państwa Środka. Telefony Xiaomi w wersji global również go dostaną i mamy listę smartfonów, których ma to dotyczyć w pierwszej kolejności.

Lista smartfonów Xiaomi z aktualizacją do HyperOS 1.0 global

Wspomniana lista smartfonów Xiaomi, które mają w pierwszej kolejności otrzymać uaktualnienie do HyperOS 1.0 została potwierdzona za sprawą serwerów firmy. Producent ma już wewnętrzne kompilacje nowego oprogramowania dla dziewięciu telefonów z globalnej dystrybucji. To pozwala nam przypuszczać, że będą one pierwszymi z aktualizacją. Poniżej ich wykaz wraz z konkretnymi edycjami firmware, które są obecnie testowane, ale na razie nie publicznie.

Xiaomi 13 : OS1.0.0.3.UMCMIXM

: OS1.0.0.3.UMCMIXM Xiaomi 13 Pro : OS1.0.0.3.UMBMIXM

: OS1.0.0.3.UMBMIXM Xiaomi 13 Ultra : OS1.0.0.3.UMAMIXM

: OS1.0.0.3.UMAMIXM Xiaomi 13T : OS1.0.0.1.UMFMIXM

: OS1.0.0.1.UMFMIXM Xiaomi 13T Pro : OS1.0.0.1.UMLMIXM

: OS1.0.0.1.UMLMIXM Xiaomi 12T Pro : OS1.0.0.2.ULFEUXM

: OS1.0.0.2.ULFEUXM Xiaomi 12T : OS1.0.0.3.ULQMIXM

: OS1.0.0.3.ULQMIXM Xiaomi 11T : OS1.0.0.2.UKWMIXM

: OS1.0.0.2.UKWMIXM Xiaomi Pad 6: OS1.0.0.2.UMZMIXM

Kiedy ruszy uaktualnienie do HyperOS 1.0

Pewnie zastanawiacie się nad tym, kiedy rozpocznie się proces aktualizacji do HyperOS dla telefonów chińskiej marki? W przypadku egzemplarzy pochodzących z międzynarodowej dystrybucji ma to nastąpić w pierwszym kwartale 2024 r. Wtedy pierwsze telefony zaczną otrzymywać nowe oprogramowanie i jest w zasadzie pewnym, że najpierw będą to modele z serii Xiaomi 13, a potem także starsze smartfony.

HyperOS nazywany jest iOS-em w świecie Androida, choć to pewnie trochę przesadzone stwierdzenie. Co nie zmienia faktu, że nowości oraz udoskonaleń dla wielu dotychczasowych funkcji znajdujących się w MIUI jest tu naprawdę sporo.

Xiaomi chwali się, że HyperOS oferuje większą wydajność w porównaniu do MIUI oraz oprogramowania konkurencji. Zadbano o lepsze zarządzanie zasobami sprzętowymi, w tym pamięcią RAM, co przełożyło się na mniejsze zużycie oraz szybsze uruchamianie aplikacji. Następnie mamy ulepszenia z zakresu zapotrzebowania na energię, co ma wydłużyć czas pracy na baterii. Jest też sporo nowości opartych na sztucznej inteligencji.

HyperOS to oprogramowanie, które stworzono nie tylko o smartfonach. Nowa platforma ma napędzać różne urządzenia z ekosystemu Xiaomi, który cały czas się rozrasta. Ponadto firma chwali się udoskonaleniami obejmującymi kwestie bezpieczeństwa oraz prywatności.

