Huawei P70 otrzyma aparat fotograficzny z autorskim rozwiązaniem

Huawei P70 to nachodzący flagowiec marki, który z pewnością otrzyma konkretny aparat fotograficzny. Teraz dowiadujemy się, że kamera ma otrzymać autorskie rozwiązanie. Tym jest sensor i w przypadku aparatu Huawei P70 ma on być stworzony przez chińską firmę. Wynika to z faktu, że współpracę z Sony zakończono.