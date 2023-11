Xiaomi 14 Ultra z szybszą premierą. Kiedy zadebiutuje flagowiec?

Xiaomi 14 Ultra to flagowiec, który zadebiutuje w 2024 r. Kiedy dokładnie odbędzie się premiera? Dokładny termin nie jest znany, ale ma to nastąpić już w pierwszym kwartale. To oznacza, że debiut Xiaomi 14 Ultra nastąpi w czasie krótszym od roku od poprzednika. Co wiemy o smartfonie, który ma dostać konkretny aparat?

Xiaomi 14 Ultra to smartfon, który zadebiutuje w przyszłym roku. Flagowiec był już obiektem różnych przecieków. Pewnie zastanawiacie się nad tym, kiedy odbędzie się premiera tego telefonu? Pewne informacje na ten temat przekazał znany leaker ukrywający się pod nickiem Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu chińskich producentów elektroniki. Są to z pewnością optymistyczne wieści.

Premiera Xiaomi 14 Ultra przyspieszona

Poprzednik Xiaomi 14 Ultra zadebiutował w kwietniu tego roku. Natomiast w czerwcu trafił do sprzedaży w Europie. Kolejna generacja tego flagowca ma pojawić się nieco wcześniej. Sugerowano, że nastąpi to również w drugim kwartale 2024 r. Tymczasem premiera ma odbyć się, według informacji przekazanych przez Digital Chat Station, już w przyszłym. Z pewnością jest to dobra informacja.

Dokładny termin Xiaomi 14 Ultra nie jest na razie znany. Na tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie. Możemy być jedynie pewni, że zapowiedź odbędzie się na co najmniej kilka tygodni wcześniej względem miesiąca premiery poprzednika. Oczywiście dotyczy to Chin, bo w Europie zapewne poczekamy do drugiego kwartału 2024 r., ale pewnie nie do czerwca.

Flagowiec otrzyma konkretny aparat fotograficzny

Wiemy, że Xiaomi 14 Ultra ma dostać konkretny aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Wszystkie z nich pewnie będą współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Wiemy, że pojawi się nowy teleobiektyw peryskopowy, który ma korzystać z nowych rozwiązań dotychczas nieobecnych w telefonach. To pozwala nam sugerować, że kamera zaoferuje bardzo duże możliwości z zakresu zoomu, ale na rzeczywiste efekty przyjdzie nam trochę poczekać.

Specyfikacja będzie mocna

Pełna specyfikacja techniczna Xiaomi 14 Ultra nie jest na razie znana, ale z pewnością będzie ona mocna. Spodziewajmy się, że telefon otrzyma wysokiej klasy ekran OLED-owy o rozdzielczości QHD+ oraz zmiennym odświeżaniem w dużym zakresie i pewnie bardzo dużą jasnością. Za obliczenia będzie tu odpowiadać procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem.

Xiaomi 14 Ultra otrzyma też szybkie pamięci RAM typu LPDDR5X oraz kości UFS 4.0 na dane. Energię powinna dostarczać bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14 z HyperOS. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Powinniśmy je poznać bliżej planowanej przez firmę premiery.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

źródło