IQOO 12 Pro to konkretny flagowiec. Jest data premiery i specyfikacja

IQOO 12 Pro to smartfon, który będzie jednym z pierwszych z procesorem Snapdragon 8 Gen 3. Flagowiec ma być konkretny, co potwierdzają informacje udostępniane przez producenta. Data premiery jest znana. Częściowa specyfikacja techniczna również. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Ekran AMOLED E7 od Samsunga

IQOO 12 Pro otrzyma wysokiej klasy ekran, który ma pochodzić z fabryk Samsung Display. Będzie to wyświetlacz AMOLED E7 wykonany w technologii LTPO, który zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz. Ponadto wiadomo, że obraz będzie wyświetlany w rozdzielczości QHD+. Więcej parametrów nie podano. Przekątna panelu nie jest na razie znana.

Mocny Snapdragon 8 Gen 3

Sercem smartfona IQOO 12 Pro będzie procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest to bardzo mocny czip, który oferuje dużą wydajność. Producent potwierdził, że układ ma być wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0. Poza tym pod obudową znajdzie się autorski scalak przeznaczony do gier o nazwie Q1.

Snapdragon 8 Gen 3 oraz inne podzespoły znajdujące się w IQOO 12 Pro mają być skutecznie chłodzone z wykorzystaniem nowego rozwiązania firmy. Powierzchnia komory jest zwiększona o ponad 40 proc. w porównaniu do serii 11 i zdecydowano się tutaj na czterostrefową konstrukcję do rozpraszania nagromadzonego ciepła.

Potrójny aparat ze 100-krotnym zoomem

IQOO 12 Pro ma aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które umieszczono na zaokrąglonej wyspie. Wiemy, że obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem JN1. Natomiast teleobiektyw, który jest peryskopowy, z 64-megapiselowym czujnikiem OmniVision OV64B i zapewnia potrójny zoom optyczny oraz 100-krotny cyfrowy. Główny ma współpracować z sensorem typu 1/1.3 cala i zaoferować duże możliwości w trakcie robienia zdjęć nocą.

Bateria z wolniejszym ładowaniem

Flagowiec IQOO 12 Pro wprowadzi liczne udoskonalenia względem poprzednika, ale będzie też pewien regres. Dotyczy to ładowania baterii. Smartfon zaoferuje wsparcie dla ładowarki o mocy 120 W. To oznacza, że producent zrezygnował z szybszej technologii o mocy 200 W, którą wykorzystał w poprzedniku i trzeba się z tym pogodzić. Pewnie z tego powodu firma nie mówi o tym na razie w materiałach promocyjnych.

Data premiery znana

Datą premiery flagowca IQOO 12 Pro jest 7 listopada. Tego dnia smartfon zostanie zaprezentowany w Chinach. Na razie nie ma informacji na temat dostępności na innych rynkach, co warto mieć na uwadze. Producent ujawnił także design telefonu i wiemy, że będzie on dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy — białym ze szkłem AG oraz czerwonym ze skóropodobnym wykończeniem.

