Huawei P30 i Mate 20 z aktualizacją do HarmonyOS 4. Świetne wieści

Huawei P30 i Mate 20 to flagowce sprzed kilku lat, o których producent cały czas pamięta. Świadczy o tym aktualizacja do HarmonyOS 4, która została oficjalnie potwierdzona przez firmę. Kiedy zostanie ona udostępniona? Smartfony Huawei P30 i Mate 20 mają zostać zaktualizowane do HarmonyOS 4 w przyszłym kwartale.

Huawei P30 i Mate 20 to smartfony, których premiera odbyła się cztery lata temu. Przez ten czas otrzymywały one różne uaktualnienia Androida z nakładką EMUI. Co natomiast z aktualizacją do HarmonyOS 4, czyli najnowszego oprogramowania firmy, pod którego kontrolą pracują modele z serii Mate 60? Okazuje się, że firma pamięta o właścicielach telefonów sprzed kilku lat i też zamierza je zaktualizować.

Aktualizacja HarmonyOS 4 dla Huawei P30 i Mate 20 blisko

HarmonyOS 4 to najnowsza wersja autorskiego oprogramowania firmy, która musiała przyspieszyć nad nimi pracę w wyniku sankcji nałożonych przez administrację Stanów Zjednoczonych. Te wiązały się m.in. z brakiem dostępu do nowych wersji Androida od Google. Tak powstał nowy software, który doczekał się już czwartej dużej aktualizacji.

Firma ogłosiła plany związane z harmonogramem uaktualnienia do HarmonyOS 4 na łamach własnych mediów społecznościowych. Na liście znalazły się także smartfony z serii Huawei P30 oraz Mate 20, co z pewnością cieszy i pokazuje, że producent cały czas pamięta o urządzeniach wprowadzonych do oferty nawet kilka lat temu.

Z drugiej strony nie jest to jakimś większym zaskoczeniem. Pamiętajmy, że smartfony z serii Huawei P30 i Mate 20 otrzymały już uaktualnienie do HarmonyOS 2 i 3. Tak więc dostępność czwartej iteracji oprogramowania jest czymś całkiem naturalnym. Kiedy aktualizacja trafi na wymienione telefony?

Uaktualnienie w pierwszym kwartale 2024 roku

Huawei planuje uaktualnić smartfony P30 i Mate 20 do Harmony OS 4 w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wtedy aktualizacja do nowego oprogramowania ma trafić na kilkanaście telefonów. Ich wykaz widoczny jest poniżej i obejmuje także kilka starszych modeli marki Honor.

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Nova 5 Pro

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor V20

Honor Magic2

Huawei P30 i Mate 20 nie mają najnowszych podzespołów. Smartfony otrzymały procesor Kirin 980, który w tamtych czasach oferował całkiem niezłą wydajność. Ponadto telefony wyróżniały się aparatami fotograficznymi o dużych możliwościach, które konkurowały na rynku z najlepszymi.

Aktualizacja do HarmonyOS 4 w przyszłym kwartale zostanie udostępniona nie tylko na smartfony. Dostaną ją także wybrane smartwatche firmy. Na liście są m.in. zegarki z serii Watch GT 3.

