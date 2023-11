Oppo A2 zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

Oppo A2 to smartfon, który dołącza do modelu A2x. Cena nie jest wysoka, a specyfikacja techniczna zdaje się to odzwierciedlać. Urządzenie debiutuje na razie na terenie Chin, ale z czasem pewnie trafi także na inne rynki. Zobaczmy sobie, co nowe urządzenie ma do zaoferowania i jak prezentuje się jego wyposażenie.

6,72-calowy ekran LCD

Oppo A2 ma ekran wykonany w technologii LCD i jest to 6,72-calowy panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Rozdzielczość wyświetlacz to 1080 × 2400 pikseli, a obraz prezentowany jest z częstotliwością 90 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się w zakresie do 180 Hz. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej na poziomie 680 nitów.

Procesor MediaTek Dimensity 6020

Sercem smartfona Oppo A2 jest procesor MediaTek Dimensity 6020 wykonany w 7-nm litografii. SoC składa się z dwóch rdzeni Cortex-A76 2,2 GHz i sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada układ GPU Mali-G57 MC2. Czip jest wspomagany przez aż 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x, a na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2, które można rozszerzyć kartą microSD.

Cena Oppo A2 atrakcyjna

Cena Oppo A2 nie jest wygórowana. W podstawowej wersji smartfon w Chinach kosztuje 1699 juanów (ok. 970 zł). Natomiast model mający 512 GB pamięci na dane kosztuje tylko 100 juanów więcej. Urządzenie jest więc cenowo atrakcyjne. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Rynkowy debiut w Państwie Środka zaplanowano na 6 listopada.

Aparat fotograficzny 50 MP

Aparat fotograficzny modelu Oppo A2 ma główny obiektyw ze światłem przysłony na poziomie f/1.8, który współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Dodatkowym elementem jest czujnik głębi 2 MP do obsługi zdjęć portretowych. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh z SuperVOOC

Energię w modelu Oppo A2 zapewnia akumulator o pojemności 5000 mAh, czyli dosyć standardowej. Bateria wspiera technologię SuperVOOC z wykorzystaniem ładowarki o mocy 33 W. Obudowa telefonu spełnia założenia normy ochronnej IP54. Znajdziemy tu też czytnik linii papilarnych oraz stereofoniczne głośniki. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z ColorOS. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Oppo A2 – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 6020

12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny f/1.8 50 MP + f/2.4 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

193 g

Android 13 z ColorOS

