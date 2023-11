Xiaomi 14 Ultra i Oppo Find X7 Pro otrzymają aparat z nowym sensorem Sony

Xiaomi 14 Ultra i Oppo Find X7 Pro to flagowce obu marek, które zobaczymy w pierwszej połowie 2024 r. Otrzymają one aparat fotograficzny z tym samym sensorem. Dostarczy go Sony i będzie to czujnik Lytia LYT-900. Rozwiązanie trafi do Xiaomi 14 Ultra, Oppo Find X7 Pro oraz innych smartfonów z półki premium.