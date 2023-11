POCO C65 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

POCO C65 to nowy smartfon marki, który w rzeczywistości jest przebrandowanym modelem Redmi 13C. To tańsze urządzenie, którego specyfikacja techniczna jest z niższej półki. Jednak dzięki temu cena POCO C65 jest atrakcyjna i telefon nie jest drogi. Smartfon ma procesor MediaTek Helio G85 oraz aparat fotograficzny 50 MP.

POCO C65 nie jest zupełnie nowym telefonem. Tak naprawdę jest to przebrandowany model Redmi 13C. Cena urządzenia jest niska. To jednak oznacza, że smartfon nie porywa specyfikacją techniczną. Co nie zmienia faktu, że dla mniej wymagających użytkowników może to być całkiem udana propozycja.

6,74-calowy ekran HD+

POCO C65 ma ten sam ekran, który Xiaomi umieściło w modelu Redmi 13C. Tak więc jest to panel ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Wyświetlacz ma przekątną 6,74 cala oraz rozdzielczość HD+. Ponadto jest w stanie wyświetlać obraz z częstotliwością do 90 Hz. Więcej parametrów nie jest znanych.

Procesor MediaTek Helio G85

Sercem smartfona POCO C65 jest procesor MediaTek Helio G85, który nie obsługuje łączności z sieciami 5G. SoC składa się z rdzeni Cortex-A75 2,0 GHz i Cortex-A55 1,8 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G52 MC2, który pracuje z zegarem do 1 GHz. Czip jest wspomagany w telefonie przez 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Cena POCO C65 atrakcyjna

POCO C65 to tani smartfon. Jego cena jest atrakcyjna i w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to zaledwie 109 dolarów. Wariant z większą pamięcią (8 + 256 GB) kosztuje 129 dolarów. Warto jednak dodać, że są to kwoty w ramach wczesnej oferty i potem będzie nieco drożej. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Sprzedaż rozpocznie się 5 listopada.

Podwójny aparat fotograficzny 50 MP

POCO C65 ma dosyć prosty aparat fotograficzny, który składa się z trzech obiektywów. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Pozostałe dwa mają czujniki z matrycami 8 i 2 MP. Kamera umożliwia nagrywanie wideo w jakości Full HD. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Energię w smartfonie POCO C65 dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarek o mocy 18 W i odbywa się to poprzez USB C. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

POCO C65 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran IPS 90 Hz o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio G85

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło