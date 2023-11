Vivo X100 Pro z OriginOS 4 i Vivo Watch 3 z datą premiery

Vivo X100 Pro i Vivo Watch 3 to nowe produkty, które zobaczymy za kilka dni. Została podana data premiery nowych telefonów i smartwatcha. Tego samego dnia zobaczymy nakładkę OriginOS 4 opartą na Androidzie 14. Smartfon Vivo X100 Pro to flagowiec, który otrzyma mocny procesor oraz konkretny aparat fotograficzny.

Vivo X100 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Została podana data premiery i nowy flagowiec zadebiutuje jeszcze w pierwszej połowie listopada. Na tym nie koniec nowości, bo w drodze jest także smartwatch Vivo Watch 3 oraz oprogramowanie OriginOS 14 bazujące na systemie Android 14. Zobaczymy je tego samego dnia.

Flagowiec Vivo X100 Pro

Vivo X100 Pro to nadchodzący flagowiec marki, który zadebiutuje wraz z tańszym modelem bez dopisku Pro w nazwie. Telefon będzie konkretny i otrzyma mocne wyposażenie. Częściowa specyfikacja techniczna jest już znana, a pewne szczegóły ujawnił sam producent. W tym design urządzenia.

Smartfon Vivo X100 Pro niedawno gościł w benchmarku AnTuTu. Stąd wiemy, że telefon ma procesor MediaTek Dimensity 9300, który jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5T. Natomiast na dane przeznaczono do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0. Ponadto wiadomo, że bateria wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 120 W.

Aparat fotograficzny Vivo X100 Pro składa się z czterech obiektywów, które umieszczono na dużej wyspie w kształcie okręgu. Kamera powstała we współpracy z firmą Zeiss, której logo znajduje się na obudowie. Trzeba przyznać, że flagowiec prezentuje się naprawdę dobrze i zmiany we wzornictwie są na plus.

Smartwatch Vivo Watch 3 i nakładka OriginOS 4

Wraz ze smartfonami z serii X100 zobaczymy także inne nowości. Pierwszą z nich jest smartwatch Vivo Watch 3, który ma pracować pod kontrolą oprogramowanie BlueOS. O zegarku wiadomo na razie niewiele. Urządzenie otrzyma okrągły ekran AMOLED oraz wbudowany modem LTE, który zapewni łączność z sieciami komórkowymi, a więc spodziewajmy się także eSIM.

Natomiast OriginOS 4 to nowa nakładka chińskiego producenta dla smartfonów, która bazuje na systemie Android 14. Wprowadzi ona różne udoskonalenia, w tym obejmujące o 36 proc. szybszą responsywność aplikacji, lepsze zarządzenie zasobami sprzętowymi (pamięć, procesor) czy zmiany w interfejsie, które mają być bardziej przyjazne dla użytkowników.

Data premiery potwierdzona przez producenta

Vivo przerwało milczenie w kwestii debiutu wymienionych nowości i podało datę premiery. Tą jest 13 listopada. Tego dnia w Chinach odbędzie się specjalna konferencja marki, gdzie zobaczymy nowe produkty. Być może poza Vivo X100 oraz Watch 3 zostanie pokazane coś jeszcze, ale na razie pewne są tylko te urządzenia. Oczywiście termin dotyczy zapowiedzi w Państwie Środka, bo w Europie poczekamy sobie dłużej.

źródło