Samsung Galaxy A15 5G bez tajemnic. Jest cena i specyfikacja smartfona

Samsung Galaxy A15 5G to nowy telefon Koreańczyków z niższej półki. Najpierw poznaliśmy jego wygląd. Teraz do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Cena modelu Samsung Galaxy A15 5G wyciekła wcześniej. Smartfon ma 6,5-calowy wyświetlacz Full HD+ oraz procesor MediaTek Dimensity 6100+.

Samsung Galaxy A15 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Najpierw mogliśmy zobaczyć jego rendery opracowane na podstawie schematów CAD. Cena również znana jest od jakiegoś czasu i wiemy, że ma być niska. Teraz do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tym telefonie.

6,5-calowy ekran Full HD+

Samsung Galaxy A15 5G ma ekran ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala, który zaoferuje obraz w rozdzielczości Full HD+. Wiemy też, że odświeżanie ma odbywać się z częstotliwością do 90 Hz. Więcej parametrów na razie nie jest znanych.

Procesor MediaTek Dimensity 6100+

Sercem smartfona Samsung Galaxy A15 5G jest procesor MediaTek Dimensity 6100+. Jest to SoC wykonany w 6-nm litografii, który składa się z dwóch rdzeni Cortex-A76 2,2 GHz oraz sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G57 MC2. Czip będzie wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono do 128 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Samsung Galaxy A15 5G atrakcyjna

Cena smartfona Samsung Galaxy A15 5G nie będzie wysoka. Przeciwnie, bo telefon ma być tani. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej ma to być kwota na poziomie zaledwie 149 dolarów. W Europie zapłacimy nieco więcej, ale nadal powinno to być mniej od 200 euro. Do wyboru mają być dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to czarny oraz niebieski.

Aparat fotograficzny z 10-krotnym zoomem

Samsung Galaxy A15 5G otrzyma ponadto potrójny aparat fotograficzny, który ma obsługiwać 10-krotny zoom cyfrowy. Główny obiektyw ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 5-megapikselowym. Ostatni czujnik ma matrycę 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Energię w smartfonie Samsung Galaxy A15 5G dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera ładowaniem z użyciem ładowarek o mocy do 25 W. Całość ma wymiary 160,2 × 76,8 × 8,4 mm i pracuje pod kontrolą Androida 13. Oczywiście z nakładką One UI 5. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy A15 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 6100+

4 lub 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

do 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci o pojemności do 1 TB

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

160,2 × 76,8 × 8,4 mm

Android 13 z One UI 5

