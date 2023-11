OnePlus 12R otrzyma liczne zmiany. Wycieka częściowa specyfikacja smartfona

OnePlus 12R to smartfon, który będzie nieco tańszym flagowcem. Urządzenie zapowiada się ciekawie i do sieci przedostała się jego częściowa specyfikacja techniczna. Ta ujawnia nam pewne zmiany szykowane przez producenta. Wiemy, że OnePlus 12R otrzyma jaśniejszy ekran, aparat z teleobiektywem i większą baterię.

OnePlus 12R to flagowiec, który pojawi się w ofercie marki w 2024 r. Będzie to nieco tańszy smartfon względem modelu 12 5G. Klienci będą musieli liczyć się z tym, że specyfikacja techniczna będzie nieco zaniżona, ale przez to cena będzie niższa. Jakie zmiany szykuje producent z myślą o tym telefonie? Informacje na ten temat ujawnił jeden z leakerów.

Znacznie jaśniejszy ekran

OnePlus 12R ma dostać ekran, który zaoferuje ponad dwa razy większą jasność maksymalną względem poprzednika, gdzie szczytowo jest to wartość na poziomie 1450 nitów. W nowym smartfonie będzie to aż 3000 nitów. Inne parametry nie zostały podane, ale spodziewajmy się panelu OLED o przekątnej około 6,7 cala i rozdzielczości 1.5K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz.

Mocny procesor Snapdragon 8 Gen 2

W obecnej wersji telefonu znajduje się procesor Snapdragon 8+ Gen 1. W nowym zostanie umieszczony nowszy SoC Qualcomma dla flagowców. Mowa o czipie Snapdragon 8 Gen 2, który to trafiał do licznych modeli z półki premium jeszcze przed debiutem SD8G3. To zapewni odczuwalny wzrost wydajności. Będzie on wspomagany przez pamięć RAM typu LPDDR5X, a na dane zostaną przeznaczone kości UFS 4.0. Rozmiary nie są jednak znane.

Aparat fotograficzny z teleobiektywem

Aparat fotograficzny modelu OnePlus 12R stanie się lepszy głównie za sprawą jednej zmiany. Dotychczasowy czujnik 2 MP do obsługi zdjęć makro zostanie wymieniony na rozwiązanie o większych możliwościach. Tym będzie teleobiektyw zapewniający dwukrotny zoom optyczny, który ma współpracować z 32-megapikselowym sensorem. Główny obiektyw pewnie zostanie połączony z 50-megapikselowym, ale o tym źródło informacji nie wspomina.

Większa bateria i zmiany w obudowie

OnePlus 12R otrzyma ponadto większy akumulator względem poprzednika. Ma to być bateria o pojemności 5500 mAh (vs 5000 mAh), co powinno przełożyć się na nieco dłuższy czas pracy. Następnie mamy zmiany w obudowie, a dokładniej w materiale, z którego wykonana jest ramka. Zamiast plastiku mamy spodziewać się metalu. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

OnePlus 12R – specyfikacja techniczna

~6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1.5K i jasności do 3000 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

pamięć RAM typu LPDDR5X

pamięć na dane w postaci kości UFS 4.0

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 48 (?) + 32 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 14 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło