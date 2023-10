Galaxy Z Flip 5 Retro. Składany smartfon nawiązuje do telefonu Samsung E700

Galaxy Z Flip 5 Retro to składany smartfon w specjalnej wersji, który nawiązuje do kultowego modelu z klapką. Ten telefon to Samsung E700, który to został ogłoszony w ofercie dwie dekady temu. Nowe urządzenie jest inspirowane klasykiem. Niestety Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro będzie dostępny tylko na wybranych rynkach.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro to składany smartfon inspirowany urządzeniem sprzed 20 lat. Tym sprzętem jest telefon z klapką Samsung E700, który debiutował w ofercie w 2003 r. Inspiracji kultowym urządzeniem w nowym modelu jest naprawdę sporo. Rzućmy sobie na to okiem.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro w edycji limitowanej

Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro inspirowany modelem E700 powstał w ramach jubileuszu, który obchodzi telefon sprzed dwóch dekad. Urządzenie nawiązuje stylistycznie do prekursora. Ma obudowę w podobnych barwach. Poza tym wprowadzono pewne zmiany w interfejsie oprogramowania, które również mają nawiązywać do tego, co było obecne na początku tego wieku. Zawartość opakowania widoczna jest na powyższym zdjęciu otwierającym ten artykuł.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro został wyceniony w Korei Południowej na 1599400 wonów, co daje nam równowartość 4990 zł. Składany smartfon w tej edycji nie będzie dostępny na wszystkich rynkach, a jedynie wybranych. Dobra wiadomość jest taka, że trafi również do Europy. Zła natomiast taka, że nie do Polski. Będzie go można jednak zakupić w Niemczech, Francji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. Ponadto sprzęt ma pojawić się na terenie Australii i na razie więcej rynków nie zostało podanych.

Telefon Samsung E700 mocny jak na swoje czasy

Składany smartfon Galaxy Z Flip 5 Retro to układ w stronę modelu Samsung E700, który to w swoich czasach był naprawdę ciekawym telefonem. Urządzenie obsługiwało sieci GSM 900/1800 MHz. Producent umieścił tu główny wyświetlacz typu TFT o rozdzielczości 128 × 160 pikseli oraz wyświetlający 65536 kolorów. Dodatkowy ekranik miał rozdzielczość 64 × 96 pikseli i prezentował obraz w 256 odcieniach.

Samsung E700 miał również wbudowaną baterię o pojemności 800 mAh. Akumulator zapewniał do 3 h rozmów i 230 h czasu w trybie czuwania. Ponadto miał aparat fotograficzny robiący zdjęcia w jakości do 640 × 480 pikseli i zawrotne 9 MB wbudowanej pamięci na pliki, która była rozdzielona pomiędzy poszczególne funkcje.

Samsung E700 był telefonem z klapką, które to jednak przepadły na rynku z tradycyjnymi smartfonami. iPhone oraz inne konstrukcje tego typu usunęły takie urządzenia na dalszy plan i potem zaczęły one znikać z oferty producentów. Kilka lat temu do sprzedaży zaczęły trafiać pierwsze smartfony ze składanymi ekranami, które są inspirowane sprzętem sprzed lat. Ich sprzedaż z roku na rok rośnie i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych latach miało być inaczej.

źródło: komunikat prasowy