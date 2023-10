Oppo A79 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

Oppo A79 5G to smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach. Nowy średniak jest ciekawy. Ponadto cena Oppo A79 5G nie wydaje się być wygórowana. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna tego telefonu. Urządzenie ma 6,72-calowy ekran LCD Full HD+ oraz procesor MediaTek Dimensity 6020.

Oppo A79 5G to nowy smartfon marki, który jest następcą modelu A78. Cena i specyfikacja techniczna telefonu są już znane. Sprzęt z pewnością jest ciekawy. Zobaczmy sobie, co nowy telefon ma w rzeczywistości do zaoferowania.

6,72-calowy ekran LCD

Oppo A79 5G ma ekran wykonany w technologii LCD i jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,72 cala oraz rozdzielczość Full HD+. Obraz jest wyświetlany w częstotliwości do 90 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się w 180 Hz. Jasność maksymalna jest na poziomie 680 nitów.

Procesor MediaTek Dimensity 6020

Sercem Oppo A79 5G jest procesor MediaTek Dimensity 6020. Jest to ośmiordzeniowy SoC, którego najszybsze rdzenie CPU pracują z częstotliwością do 2,2 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu układ GPU ARM Mali-G57 MC2. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X, a na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Cena Oppo A79 5G niewygórowana

Cena Oppo A79 5G nie wydaje się być wysoka. Telefon będzie dostępny w Indiach w jednej konfiguracji sprzętowej, gdzie wyceniono go na 19999 rupii (ok. 1012 zł). Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy – czarny oraz jasnozielony.

Aparat fotograficzny 50 MP

Oppo A79 5G ma aparat fotograficzny z głównym sensorem Samsung JN1 50 MP i obiektywem ze światłem przysłony f/1.8. Znajdziemy tu też dwu megapikselowy czujnik głębi w postaci OV02B1B, który służy do obsługi zdjęć portretowych. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Energię w smartfonie Oppo A79 5G dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC i jest to ładowarka o mocy 33 W. Urządzenie zamknięto w obudowie spełniającej założenia normy IP54. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką ColorOS 13.1. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Oppo A79 5G – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6020

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

WI-FI 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

193 g

Android 13 z ColorOS 13.1

