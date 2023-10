Realme GT 5 Pro i OnePlus 12 jak Xiaomi 14. Też z czipem Snapdragon 8 Gen 3

Realme GT 5 Pro i OnePlus 12 to nadchodzące flagowce obu marek, które otrzymają czip Snapdragon 8 Gen 3 mający najpierw trafić do Xiaomi 14. Obaj producenci powierdzili informację na własnych mediach społecznościowych. Premiera telefonów Realme GT 5 Pro i OnePlus 12 odbędzie się po debiucie serii Xiaomi 14.

Xiaomi 14 to pierwszy smartfon, który otrzyma czip Snapdragon 8 Gen 3, czyli najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Potem trafi on także do innych telefonów. Których dokładnie? Na liście są Realme GT 5 Pro oraz OnePlus 12, który mają pojawić się w ofercie obu marek w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Snapdragon 8 Gen 3 najpierw pod obudową Xiaomi 14

Snapdragon 8 Gen 3 to nowy SoC, który w pierwszej kolejności znajdzie się w smartfonach Xiaomi 14. Informację potwierdził Qualcomm, jak i William Lu, który wziął udział w wydarzeniu wraz z nowym telefonem w ręce. Wiemy, że oficjalna zapowiedź nowych flagowców chińskiej marki odbędzie się już 26 października, czyli w czwartek.

Snapdragon 8 Gen 3 to bardzo mocny układ, który składa się z ośmiu rdzeni CPU. Najmocniejszym z nich jest ten bazujący na Cortex-X4 i pracujący z częstotliwością 3,3 GHz. Pozostałe pięć to rdzenie dla bardziej złożonych obliczeń, a ostatnie dwa są energooszczędne. Firma chwali się zyskiem wydajności względem poprzedniego czipu na poziomie 30 proc. W przypadku efektywności energetycznej uzyskano o 20 proc. lepsze wyniki. Wzrost mocy nowego GPU Adreno jest rzędu 25 proc.

Qualcomm chwali się także NPU dla czipu Snapdragon 8 Gen 3. Jest to nowy Hexagon, który oferuje do 98 proc. lepszą wydajność względem poprzedniej generacji. Warto też wspomnieć o obsłudze Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i integracji z modemem 5G X75. Kontroler pamięci RAM obsługuje standard LPDDR5x, a w przypadku miejsca na dane są to szybkie kości UFS 4.0.

Realme GT 5 Pro i OnePlus 12 wkrótce

Przed nami premiera Xiaomi 14, ale w niedługim czasie Snapdragon 8 Gen 3 trafi też do modeli Realme GT 5 Pro i OnePlus 12. Mają one zadebiutować jeszcze w tym kwartale, ale konkretnych terminów na razie nie ma. Sporo za to wiadomo o samych telefonach.

OnePlus 12 był już obiektem wielu przecieków. Specyfikacja tego modelu jest w zasadzie znana niemal w całości. Wiemy, że otrzyma on konkretny ekran OLED od BOE, który zapewni jasność na poziomie aż 3000 nitów. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny, który otrzyma kamerę peryskopową. Nie zabraknie też baterii z szybkim ładowaniem.

Mniej wiadomo o Realme GT 5 Pro. Ten flagowiec ma ekran OLED o rozdzielczości 1.5K i potrójny aparat fotograficzny. Wiemy, że ma on składać się z trzech sensorów Sony. Są to 50-megapikselowe IMX966 oraz IMX890 i 48-megapikselowy IMX581. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Snapdragon 8 Gen 3 trafi też do smartfonów marek Vivo, IQOO, Nubia, Redmi, Asus, Honor i Oppo.

źródło: 1, 2