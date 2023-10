Samsung Galaxy Z Fold 6 wprowadzi zmiany. Aparat ma być stary

Samsung Galaxy Z Fold 6 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero w połowie 2024 r. Jakie zmiany wprowadzi nowy telefon? Tych nie zabraknie, ale aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy Z Fold 6 nie otrzyma większych modyfikacji. Główny sensor to ponownie GN3 z 50-megapikselową matrycą.

Samsung Galaxy Z Fold 6 to składany smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jego premiera nie odbędzie się szybko, bo dopiero latem 2024 r. Tymczasem napływają kolejne plotki obejmujące zmiany (lub ich brak) planowane przez Koreańczyków z myślą o tym telefonie. Złe wieści mamy w przypadku kamery. Aparat fotograficzny nie ma dostać większych modyfikacji.

Samsung Galaxy Z Fold 6 wprowadzi liczne zmiany

Wiemy, że Samsung Galaxy Z Fold 6 to składany smartfon, który ma dostać różne udoskonalenia względem poprzednika. Zmiany obejmą rozkładaną konstrukcję telefonu. Stanie się ona cieńsza i będzie to możliwe m.in. za sprawą nowego zawiasu łączącego obie części obudowy. Chińscy producenci w ostatnim czasie pokazali, jak to należy zrobić i koreański gigant nie będzie chciał być od nich gorszy.

Dla porównania Samsung Galaxy Z Fold 5 w momencie, gdy jest rozłożony ma grubość 6,1 mm, a w przypadku złożenia jest to 13,4 mm. Chińskie modele są pod tym względem lepsze i dla przykładu ostatni składany smartfon Xiaomi może pochwalić się zaledwie 5,3 i 10,9 mm. Lepiej wypadają tutaj także telefony marek Huawei, Oppo czy OnePlusa.

Ponadto wiemy, że sercem smartfona Samsung Galaxy Z Fold 6 będzie procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli nadchodzący SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Ten sam czip najpierw trafi pod obudowę modeli z serii S24, których premiery spodziewamy się na początku 2024 r. Potem znajdzie się także w składanych telefonach. Zmienią się także proporcje ekranu.

Aparat fotograficzny bez większych modyfikacji

Jeśli jednak liczycie na to, że aparat fotograficzny składanego smartfona Samsung Galaxy Z Fold 6 również otrzyma daleko idące zmiany, to nie mamy dobrych informacji. Kamera nie doczeka się większych modyfikacji. Głównym sensorem ma pozostać 50-megapikselowy GN3. Lepiej sytuacja ma wyglądać w przypadku następcy, ale to urządzenie mające zadebiutować dopiero w 2025 r.

Plotki mówią o tym, że Samsung wraz z modelem Galaxy Z Fold 7 wymieni główny sensor na S5KHP5. Jest to 200-megapikselowy czujnik, który stosowany jest w serii S Ultra. Na to jednak przyjdzie nam poczekać ponad półtora roku. Wszak to urządzenie zadebiutuje dopiero w okolicy lata 2025 r. Koreańczycy szykują także nowe sensory z serii HW. Będą to czujniki mające 432-megapikselowe matryce. HW1 będzie typu 1/1.05″, a HW2 1/1.07″. Oba zaoferują wielkość pikseli na poziomie około 0,5 µm. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

źródło