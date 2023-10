Huawei Mate 60 z lepszą sprzedażą niż iPhone 15. Apple ma kłopoty?

Huawei Mate 60 sprzedaje się w Chinach lepiej niż seria iPhone 15. Wygląda na to, że Apple w Państwie Środka ma pewne kłopoty z popytem na nowe telefony i są rzadziej wybierane przez klientów w porównaniu do zeszłorocznych modeli. Natomiast telefony Huawei Mate 60 cieszą się w Chinach sporym wzięciem.

Huawei Mate 60 to seria, która w Chinach debiutowała kilka tygodni temu. W podobnym czasie Apple wprowadziło do oferty smartfony iPhone 15. Najnowsze dane zebrane przez firmę Counterpoint nie pozostawiają złudzeń. Nowe telefony z logo nadgryzionego jabłka nie sprzedają się w Państwie Środka tak dobrze, jak to było w przypadku poprzedniej generacji urządzeń z iOS.

Świetna sprzedaż serii Huawei Mate 60

Counterpoint zauważa, że seria Huawei Mate 60 sprzedaje się w Chinach naprawdę dobrze. Tylko w ciągu pierwszych sześciu tygodni od premiery urządzenia znalazły 1,6 mln klientów. Ponadto dowiadujemy się, że tylko 400 tys. egzemplarzy trafiło w ręce użytkowników w ciągu dwóch ostatnich tygodni, gdy na rynku dostępne już były modele iPhone 15.

Jak natomiast wygląda w Chinach sprzedaż smartfonów iPhone 15? Nie najlepiej. Counterpoint zauważa, że w ciągu pierwszych 17 dni od debiutu nowe telefony z logo nadgryzionego jabłka znalazły około 4,5 proc. mniej klientów w porównaniu do zeszłorocznych modeli z iOS. Doszło więc do spadków, które to zauważyło samo Apple. Świadczy o tym, chociażby niedawna wizyta Tim Cooka w Państwie Środka.

iPhone 15 mniej atrakcyjny dla Chińczyków

Apple w telefonach iPhone 15 wprowadziło wiele ulepszeń, ale wygląda na to, że firma boryka się z tym samym problemem, co wielu innych producentów. To globalny spadek sprzedaży smartfonów, który według specjalistów z Counterpoint w zeszłym kwartale wyniósł 8 proc. Na tym tle spadek sprzedaży modeli z iOS w postaci 4,5 proc. i tak jest mniejszy.

Lepiej w zeszłym kwartale poradziło sobie tylko trzech producentów. Są to Huawei, Honor oraz Transsion Group, którzy w zeszłym kwartale w skali rok do roku odnotowali lepsze wyniki. Pozostali musieli liczyć się ze spadkiem sprzedaży. Według Chińskiej Akademii Informacji i Komunikacji (CAICT) w Chinach dostawy smartfonów w sierpniu pozostały na zasadniczo niezmienionym poziomie, wzrastając o 0,03 proc. rok do roku, do 18,99 mln telefonów.

Huawei Mate 60 zadebiutował niespodziewanie w sierpniu i odbyło się to bez większego rozgłosu. Później w ofercie pojawił się flagowy model z dopiskiem Pro Plus w nazwie. Nowe telefony są udane i choć mają procesor Kirin 9000S, który nie dorównuje nowym Snapdragonom, tak cieszą się dużym zainteresowaniem w Państwie Środka, co potwierdzają dane dostarczone przez Counterpoint.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

źródło