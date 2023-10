OnePlus 12 5G otrzyma ekran OLED BOE o niesamowitej jasności

OnePlus 12 5G to flagowiec, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Wcześniej, bo w tym miesiącu zobaczymy jego ekran OLED. Dostarczy go firma BOE i wiemy, że wyświetlacz zaoferuje bardzo dużą jasność maksymalną. Smartfon OnePlus 12 5G będzie mógł pochwalić się tutaj współczynnikiem na poziomie 3000 nitów.

OnePlus 12 5G to flagowiec, którego premiera ma odbyć się w grudniu. Smartfon ma być konkretny i taki też otrzyma ekran. Będzie to wyświetlacz OLED-owy dostarczony przez Chińczyków z firmy BOE. Zapowiedź technologii odbędzie się za kilka dni. Nastąpi to już w przyszłym tygodniu i ma to być solidny panel o wielu możliwościach.

Ekran OLED od BOE w OnePlus 12 5G będzie jasny

Wspomniany ekran BOE otrzyma konkretne parametry i wśród nich znajdzie się jasność maksymalna na poziomie aż 3000 nitów. To dosyć blisko modelu Open, którego wyświetlacze są w stanie osiągać wartość 2800 nitów. W smartfonie OnePlus 12 5G będzie też większa rozdzielczość w postaci QHD+. Ponadto nie zabraknie ściemniania PWM o częstotliwości 2160 Hz.

Tak więc OnePlus 12 5G otrzyma naprawdę niezły ekran OLED. Firma zamierza go zaprezentować wraz z BOE już 24 października, co potwierdzona na łamach mediów społecznościowych. Tego dnia powinniśmy poznać więcej szczegółów. Na nowego smartfona jeszcze trochę sobie poczekamy. Jego zapowiedź ma odbyć się dopiero pod koniec 2023 r.

