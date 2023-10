Samsung Galaxy A55 5G z czipem Exynos 1480 i GPU AMD

Samsung Galaxy A55 5G to smartfon, który otrzyma nowy czip Exynos 1480. Baza benchmarku Geekbench ujawnia nam o tym układzie ciekawy szczegół. Tym jest GPU AMD z serii Xclipse. To oznacza, że Samsung Galaxy A55 5G być może będzie średniakiem, który to całkiem nieźle poradzi sobie z grami na telefony.