Oppo Find N3 Flip dostępny globalnie. Składany smartfon z klasą

Oppo Find N3 Flip to telefon, który w końcu doczekał się debiutu na globalnych rynkach. To składany smartfon z klasą, który wyróżnia się na tle innych konstrukcji tego typu. Przede wszystkim za sprawą potrójnego aparatu fotograficznego. Składany smartfon Oppo Find N3 Flip nie jest drogi. Cena wydaje się atrakcyjna.

Oppo Find N3 to telefon, którego premiera najpierw odbyła się w Chinach. Teraz składany smartfon debiutuje na międzynarodowych rynkach. To urządzenie z klasą, którego globalna cena jest całkiem atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Dwa ekrany AMOLED

Składany smartfon Oppo Find N3 Flip ma dwa ekrany AMOLED. Główny wyświetlacz ma przekątną 6,8 cala oraz rozdzielczość Full HD+ i oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Z tyłu obudowy znajduje się 3,26-calowy panel o rozdzielczości 720 × 382 pikseli. Jasność maksymalna głównego ekranu to 1600 nitów, a dodatkowego to 900 nitów.

Mocny procesor MediaTek Dimensity 9200

Sercem smartfona Oppo Find N3 Flip jest procesor MediaTek Dimensity 9200. To bardzo mocny SoC dla flagowców z Androidem z ośmioma rdzeniami CPU oraz układem graficznym ARM Immortalis-G715 MC11 taktowanym zegarem blisko 1 GHz. Chip w międzynarodowej wersji telefonu wspomagany jest przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena Oppo Find N3 Flip atrakcyjna

Cena Oppo Find N3 Flip nie jest wygórowana. Globalna edycja telefonu dostępna jest w jednej konfiguracji sprzętowej, którą wyceniono na kwotę 1499 dolarów (ok. 6,3 tys. zł). Do wyboru klientów są trzy warianty kolorystyczne obudowy o nazwach Cream Gold, Misty Pink oraz Sleek Black.

Potrójny aparat fotograficzny

Oppo Find N3 Flip ma aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów, co jest rzadkością w telefonach o podobnej konstrukcji. Konkurencja stosuje tutaj podwójne kamery. Główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 48-megapikselowym. Teleobiektyw połączono z 32-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

Składany smartfon Oppo Find N3 Flip pod obudową skrywa akumulator o pojemności 4300 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC z wykorzystaniem ładowarki o mocy 44 W. Całość waży poniżej 200 g i pracuje pod kontrolą Androida 13 z autorską nakładką marki i jest nią ColorOS 13.2. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Oppo Find N3 Flip – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2520 pikseli

3,26-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 382 × 720 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9200

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256 GB miejsca na dane (kości UFS 4.0)

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 32 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

198 g

Android 13 z ColorOS 13.2

