Xiaomi 14 5G niemal bez tajemnic. Jest cena, specyfikacja i daty

Xiaomi 14 5G to nowy flagowiec marki, którego premiera jest blisko. Przed debiutem doszło do dużego wycieku. Do sieci przedostały się specyfikacja techniczna, cena Xiaomi 14 5G oraz daty prezentacji i uruchomienia sprzedaży. Zobaczmy sobie, co wiemy o nowym smartfonie firmy, który niedługo trafi na rynek.

Xiaomi 14 5G to smartfon, którego premiera ma odbyć się pod koniec tego miesiąca. Flagowiec zadebiutuje z oprogramowaniem HyperOS. Pojawi się ono zamiast nakładki MIUI 15. Na kilkanaście dni przed debiutem doszło do dużego przecieku. Do sieci przedostała się cena, specyfikacja techniczna oraz daty, w tym uruchomienia sprzedaży.

Cena Xiaomi 14 5G atrakcyjna

Cena Xiaomi 14 5G nie wydaje się być wygórowana. Smartfon w podstawowej konfiguracji sprzętowej z 12 GB pamięci RAM został wyceniony na 3999 juanów (ok. 2290 zł). W przypadku najdroższej opcji z 16 GB RAM-u i 1 TB pamięci na dane ma kosztować 4999 juanów (ok. 2865 zł). Do wyboru będą także dwie pośrednie wersje.

Oczywiście polska cena Xiaomi 14 5G będzie wyższa. Jeśli mam pokusić się o wróżenie, to pewnie będą to kwoty zaczynające się od 3999 zł lub nieco mniej. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się najwcześniej za kilka tygodni, bo europejska premiera z pewnością nie odbędzie się w krótkim czasie. W Chinach została zaplanowana na 27 października. Cztery dni później ma ruszyć sprzedaż.

Specyfikacja techniczna niemal bez tajemnic

Xiaomi 14 5G będzie konkretnym flagowcem. Smartfon dostanie procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli nowy SoC Qualcomma dla telefonów z Androidem z półki premium, który względem poprzedniego czipu będzie oferował o kilkadziesiąt procent lepszą wydajność. Będzie on wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0. Bateria ma pojemność 4600 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 90 W.

Smartfon Xiaomi 14 5G ma także 6,44-calowy ekran OLED C8 o rozdzielczości 1.5K oraz zmiennym odświeżaniu obrazu w zakresie 120 Hz. Następnie mamy wsparcie dla formatów Dolby Vision oraz HDR10+. Jasność maksymalna to 2800 nitów. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy i wszystkie z nich współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Głównym jest OV50H typu 1/1.28″ i rozmiarem pikseli w postaci 1,22 um. Przednia kamerka również umożliwi robienie selfie w jakości do 50 megapikseli. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

6,44-calowy ekran OLED C8 120 Hz o rozdzielczości 1.5K

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 14 z HyperOS

