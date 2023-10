HyperOS zamiast MIUI 15. Premiera wraz z Xiaomi 14 5G

HyperOS to nowa nakładka, którą zobaczymy zamiast MIUI 15. Premiera odbędzie się wraz z flagowcem Xiaomi 14 5G, a więc jeszcze w tym miesiącu. Oprogramowanie HyperOS zastąpi znane wszystkim MIUI po kilkunastu latach istnienia. Firma Xiaomi brała z myślą o swojej nakładce także inne potencjalne nazwy.

HyperOS to nowa nakładka, którą zobaczymy jeszcze w tym miesiącu. Zastąpi ona MIUI 15, którego zapowiedzi spodziewaliśmy się w niedługim czasie. Firma zrezygnowała z używanej przez kilkanaście lat nazwy i postawiła na nową. Kiedy odbędzie się premiera platformy? Już wraz z Xiaomi 14 5G, czyli nowym flagowcem chińskiej marki.

Nakładka HyperOS zamiast MIUI 15

MIUI 15 to nowa nakładka, której premiery spodziewaliśmy się w październiku lub wrześniu. Samo oprogramowanie rzeczywiście zadebiutuje, ale pod inną nazwą. Po kilkunastu latach Xiaomi zmienia nazwę swojej platformy na inną. Zdecydowano się na HyperOS, co znany producent telefonów już potwierdził na łamach własnych mediów społecznościowych w Państwie Środka. Co ciekawe pod uwagę brano także inne nazewnictwo.

HyperOS to tylko jedna z nazw nakładki, która zadebiutuje zamiast MIUI 15. Firma brała pod uwagę także inne opcje i w ostatnim czasie nawet intensywnie rejestrowała różne znaki towarowe. Wśród nich był na przykład MiOS. Niestety problem w tym, że domena internetowa o tej nazwie należy do Ezlo, firmy specjalizującej się w rozwiązaniach z zakresu domu inteligentnego. Stąd też finalnie wybór padł na coś innego.

Premiera Xiaomi 14 5G jest blisko

Xiaomi 14 5G to nowy flagowiec chińskiej marki. Wiemy, że jego premiera zbiegnie się z nakładką HyperOS. Telefon będzie jednym z pierwszych, który zadebiutuje z nowym oprogramowaniem na pokładzie. Ostatnio do sieci wyciekła specyfikacja techniczna smartfona. Na jego temat wiadomo już całkiem sporo.

Xiaomi 14 5G otrzyma 6,44-calowy ekran OLED z odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz i rozdzielczości 1.5K. Następnie mamy bardzo mocny procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli nadchodzący SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Ma on być wspomagany przez szybką pamięć RAM typu LPDDR5X, a na dane zostaną przeznaczone kości UFS 4.0. Bateria o pojemności 4600 mAh ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 90 W. W przypadku bezprzewodowej będzie to moc 50 W.

Ponadto wiemy, że Xiaomi 14 5G otrzyma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. W modelu Pro ma pojawić się czwarty obiektyw. Kamera powstała we współpracy z firmą Leica. Całość będzie pracowała pod kontrolą systemu operacyjnego Android 14. Oczywiście z nową nakładką w postaci HyperOS. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę i więcej szczegółów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło