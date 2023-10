Samsung Galaxy S24 Ultra z taką kamerą. Aparat niemal bez tajemnic

Samsung Galaxy S24 Ultra ma dostać konkretny aparat fotograficzny. Wprowadzi on zmiany obejmujące zaimplementowane obiektywy oraz sensory. Wiemy, że kamera będąca jednym z teleobiektywów modelu Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma 48-megapikselowy sensor. W sieci pojawiło się całkiem sporo szczegółowych informacji.

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który jest w ogniu przecieków. Do jego premiery pozostało jeszcze kilka miesięcy. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki obejmujące aparat fotograficzny flagowca. Są to całkiem szczegółowe informacje, a więc coś musi być na rzeczy. Taka kamera ma znaleźć się w nadchodzącym telefonie z piórkiem S Pen.

Aparat modelu Samsung Galaxy S24 Ultra niemal bez tajemnic

Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma aparat fotograficzny bardzo podobnie zaprojektowany do poprzednika. W rzeczywistości różnice będą tam, gdzie tego nie widać na pierwszy rzut oka. Nowe informacje, które są dosyć szczegółowe, związane z tą kamerą dostarczyło nam sprawdzone w przeszłości źródło. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra ma główny sensor HP2SX 200 MP z rozmiarem pikseli na poziomie 0,6 μm. Jest to czujnik typu 1/1.3″. Kamera ultraszerokokątna ma współpracować z 12-megapikselowym sensorem Sony IMX564. Całość uzupełniają dwa teleobiektywy.

Jeden z teleobiektywów telefonu Samsung Galaxy S24 Ultra będzie nadal połączony z 10-megapikselowym sensorem i tym jest Sony IMX754 1/3.52″ z rozmiarem pikseli na poziomie 1,12 μm. Natomiast drugi otrzyma 48-megapikselowy czujnik (a nie 50 MP) GMU 1/2.25″ z pikselami w rozmiarze 0,8 μm. Ma on obsługiwać 5-krotny zoom optyczny, bo 10-krotny nie będzie już dostępy. Co natomiast z cyfrowym?

Kamera nadal zapewni 100-krotny zoom cyfrowy

Dobre wiemy mamy jednak w kwestii zoomu cyfrowego. W tym przypadku Samsung Galaxy S24 Ultra nie wprowadzi zmiany na minus względem poprzednika. Nadal ma to być 100-krotne przybliżenie, które znajdziemy w obecnej generacji flagowca. „Pogorszeniu” ma ulec jedynie zoom optyczny, o czym wspominaliśmy wam jakiś czas temu.

Samsung Galaxy S24 Ultra ma zadebiutować na początku 2024 r. Plotki mówią o tym, że ten konkretny model telefonu będzie dostępny na wszystkich rynkach z jednym procesorem i tym czipem ma być Snapdragon 8 Gen 3 dostarczony przez Qualcomma. Dwa tańsze smartfony z serii w Europie mają otrzymać autorskie układy Exynos 2400, co nie podoba się wielu fanom marki. Takie decyzje podjął producent i raczej większego wpływu na nie mamy.

Możliwe, że Samsung Galaxy S24 Ultra i dwa pozostałe modele z serii zadebiutują jeszcze w styczniu. To jednak nic pewnego. Dokładny termin najbliższej konferencji Unpacked nie jest jeszcze znany, bo jest trochę zbyt wcześnie na tego typu informacje. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać.

