Oppo A2x zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

Oppo A2x to smartfon, który został zaprezentowany w Chinach. Cena oraz specyfikacja techniczna są już znane i nie skrywają przed nami żadnych tajemnic. Urządzenie skierowane jest do mniej wymagających klientów. Zobaczmy sobie, co nowy telefon marki ma do zaoferowania.

6,56-calowy ekran HD+

Oppo A2x ma ekran LCD o przekątnej 6,56 cala, proporcjach 20:9 oraz rozdzielczości HD+. Wyświetlacz jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się w zakresie 180 Hz. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej na poziomie 720 nitów. Więcej parametrów nie podano.

Procesor MediaTek Dimensity 6020

Sercem smartfona Oppo A2x jest procesor MediaTek Dimensity 6020, czyli typowy SoC dla średniaków z Androidem. Chip składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 2,2 GHz i sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali-G57 MC2. Układ jest wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości USF 2.2, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Cena Oppo A2x atrakcyjna

Cena Oppo A2x nie jest wygórowana. To prostszy smartfon za mniejsze pieniądze. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to 1099 juanów (ok. 640 zł). Natomiast model z większą pamięcią kosztuje 1399 juanów (ok. 815 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy, z których najciekawiej wyglądają złoty i purpurowy.

Proste aparaty fotograficzne

Oppo A2x z pewnością nie jest mistrzem fotografowania. Przeciwnie, bo pod tym względem nie ma co liczyć tutaj na wiele. Telefon ma główny obiektyw ze światłem f/2.2 współpracujący z 13-megapikselowym czujnikiem. Natomiast we wcięciu w kształcie łezki umieszczono 5-megapikselową kamerę do selfie.

Bateria 5000 mAh i obudowa zgodna z IP54

Smartfon Oppo A2x ma baterię o pojemności 5000 mAh, która nie wspiera szybkiego ładowania. Jest to ładowarka o mocy zaledwie 10 W. Telefon zamknięto w obudowie zgodnej z normą IP54, a to oznacza, że urządzenie jest odporne na zachlapania. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką ColorOS. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Oppo A2x – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 720 × 1612 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6020

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 MP f/2.2

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącza USB C i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

obudowa zgodna z normą IP54

Android 13 z ColorOS

