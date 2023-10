Xiaomi 14 Pro to flagowiec, którego debiut jest blisko. W sieci pojawiła się data premiery. Ponadto udostępniono rendery, które ujawniają nam design smartfona. Xiaomi 14 Pro ma płaski ekran oraz duży aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o nowym telefonie marki.

Xiaomi 14 Pro to flagowiec, który w przeciekach pojawia się od dawna. Teraz poznajemy design smartfona i stało się to poprzez rendery, które opracował Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Przy okazji została ujawniona data premiery. Na razie jeszcze nie oficjalna, ale jeśli jest prawdziwa, to telefon zostanie zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu.

Design Xiaomi 14 Pro na renderach

Xiaomi 14 Pro to smartfon, który względem poprzednika doczeka się zmian. Rendery opracowane przez Onleaks ujawniają nam design flagowca z każdej strony. Telefon wygląda ciekawie i na pewno przykuwa uwagę dużą wyspą dla aparatu fotograficznego. Zobaczmy sobie, co tu się zmieniło.









Smartfon ma płaski ekran, a więc producent zrezygnował z zakrzywionego wyświetlacza. Wiemy, że jest to 6,6-calowy panel OLED-owy o rozdzielczości QHD+. Dla porównania ekran poprzednika miał przekątną 6,73 cala. Nadal jest to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry.

Xiaomi 14 Pro ma również dużą wyspę z tyłu obudowy, gdzie znajduje się aparat fotograficzny. Dostał on jeden dodatkowy obiektyw. Specyfikacja techniczna kamery nie jest na razie znana. Możemy jednak być pewni, że usprawnień względem poprzednika z pewnością tu nie zabraknie. Przy okazji poznajemy dokładne wymiary telefonu w postaci 161,6 × 75,3 × 8,7 mm (13,1 mm w miejscu wystającej kamery).

Data premiery smartfona niepotwierdzona

Datą premiery Xiaomi 14 Pro ma być 27 października. Na razie jest to jeszcze niepotwierdzony przez producenta termin. Jeśli jednak jest prawdziwy, to oficjalna prezentacja odbędzie się kilka tygodni wcześniej względem poprzednika, który został zapowiedziany w grudniu zeszłego roku. Oczywiście dotyczy to na razie Chin, bo w Europie poczekamy sobie nieco dłużej.

Xiaomi 14 Pro ma być jednym z pierwszych telefonów, które otrzymają procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli nowy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Sam chip też debiutuje wcześniej, bo w już w przyszłym tygodniu. Stąd też pewnie przyspieszona premiera nowego smartfona chińskiej marki.

Kompletna specyfikacja Xiaomi 14 Pro nie jest na razie znana. Poza wspomnianym wcześniej Snapdragonem 8 Gen 3 i 6,6-calowym ekranem OLED z pewnością możemy spodziewać się 16 lub nawet 24 GB pamięci RAM. Następnie mamy co najmniej 256 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 4.0. Nie zabraknie także baterii o pojemności około 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 120 W. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką producenta.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło