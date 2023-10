OnePlus Open z ceną i datą premiery. Składany smartfon jest blisko

OnePlus Open to składany smartfon, który zadebiutuje za kilka dni. Data premiery została potwierdzona przez producenta. Przy okazji do sieci przedostała się cena OnePlus Open oraz rendery prasowe telefonu. Urządzenie ma być tansze względem podobnych produktów konkurencji. Zobaczmy sobie, co już wiadomo.

OnePlus Open to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Data premiery przedostała się do sieci jakiś czas temu. Teraz została ona potwierdzona. Znana jest także nieoficjalna cena telefonu. Ta jest niższa w porównaniu do takiego Samsunga Galaxy Z Fold 5 czy modelu Google Pixel Fold.

Składany smartfon z datą premiery

Datą premiery modelu OnePlus Open jest 19 października. Taki termin pojawiał się w plotkach, a teraz producent go potwierdził. Firma tego dnia organizuje specjalne wydarzenie, które będzie można oglądać na żywo w mediach społecznościowych. Jakby tego było mało, to składany smartfon jest nagrodą w specjalnym konkursie. Chcąc powalczyć o urządzenie trzeba zapisać się tylko na stronie producenta.

Firma przygotowuje także ciekawą ofertę przedsprzedażową na OnePlus Open. W Polsce będzie można zaoszczędzić 430 zł, co wiąże się z depozytem. Poza tym gratis będą dodawane słuchawki bezprzewodowe Buds Pro 2 o wartości 179 euro. Będzie to więc całkiem cenny prezent.

Cena OnePlus Open atrakcyjna

Cena OnePlus Open wydaje się być atrakcyjna. Składany smartfon ma kosztować w Stanach Zjednoczonych 1699 dolarów. To o 100 dolarów mniej w porównaniu do produktów konkurencji, jak na przykład modelu Samsung Galaxy Z Fold 5. Widzimy, że firma zamierza mocno konkurować z innymi o klientów i podejmie się tej walki m.in. niższą ceną, co zapewne przyniesie efekty.

OnePlus Open to składany smartfon, który zapowiada się ciekawie. Urządzenie ma dwa ekrany o przekątnych 7,8 oraz 6,3 cala oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Za obliczenia ma tu odpowiadać procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Chip ma być wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 GB lub więcej miejsca.

Składany smartfon OnePlus Open ma także potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z dwóch 48-megapikselowych sensorów oraz jednego 64 MP, który ma współpracować z teleobiektywem. Bateria ma pojemność 4800 mAh i ma wspierać szybkie ładowanie. Całość ma pracować pod kontrolą Androida z nakładką producenta. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Warto dodać, że OnePlus Open to składany smartfon, który będzie dostępny w ujęciu globalnym. W Chinach to urządzenie również będzie można kupić, ale pod inną nazwą oraz marką — jako model Oppo Find N3. Tak, będzie to dokładnie ten sam sprzęt i na taki ruch zdecydował się właściciel obu firm, czyli chińskie BBK Electronics.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło