Samsung Galaxy S24 Ultra ma chip Snapdragon 8 Gen 3. Jest wynik z Geekbench

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który ma dostać chip Snapdragon 8 Gen 3. Twardy dowód na to mamy za sprawą bazy benchmarku Geekbech. Samsung Galaxy S24 Ultra został znaleziony z tym układem w popularnym teście. Smartfon rzeczywiście pracuje pod kontrolą nowego procesora dostarczonego przez Qualcomma.

Samsung Galaxy S24 Ultra w odróżnieniu od dwóch tańszych modeli z serii nie ma dostać procesora Exynos 2400. To autorski chip Koreańczyków, ale nie trafi on do flagowca z S Pen. W najdroższym telefonie ma znaleźć się pod obudową wyłącznie (niezależnie od rynku dystrybucji) SoC Snapdragon 8 Gen 3. Telefon w takiej wersji został znaleziony w bazie benchmarku Geekbench.

Samsung Galaxy S24 Ultra znaleziony w bazie Geekbench

Odnaleziony w benchmarku Geekbench Samsung Galaxy S24 Ultra ukrywa się pod nazwą kodową SM-S928U. Jest to model odblokowany na rynek Stanów Zjednoczonych. Testowany telefon ma procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli jeszcze niezapowiedziany chip Qualcomma. Testowane urządzenie miało tylko 8 GB pamięci RAM, ale spodziewajmy się także wariantu z 12 GB RAM-u. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z nową nakładką firmy w postaci One UI 6.1. Wiemy, że oprogramowanie ma wprowadzić wiele nowych funkcji opartych an SI.

Snapdragon 8 Gen 3 składa się z czterech klastrów rdzeni CPU (połączenie 1 + 3 + 2 + 2). Baza benchmarku Geekbench ujawnia nam, że najmocniejszy z nich pracuje z zegarem na poziomie 3,3 GHz. Pozostałe 3 taktowane są częstotliwością 3,15 GHz, a cztery inne 2,96 i 2,27 GHz. Sam procesor zbliża się wielkimi krokami. Jego zapowiedź jest bardzo blisko. Qualcomm planuje zaprezentować go światu w przyszłym tygodniu. Pierwsze telefony z tym SoC powinny zacząć pojawiać się na rynku od listopada.

Snapdragon 8 Gen 3 w każdej wersji flagowca

Dwa tańsze modele z nowej serii smartfonów Koreańczyków mają być dostępne z różnymi procesorami. Na części rynków ma to być autorski Exynos 2400, a na innych Snapdragon 8 Gen 3. Jednak w przypadku flagowca Samsung Galaxy S24 Ultra ma być inaczej. Niezależnie od regionu dystrybucji zawsze ma to być chip Qualcomma, co wielu klientów na pewno ucieszy.

Samsung Galaxy S24 Ultra wyłącznie z chipem Snapdragon 8 Gen 3 to dobry pomysł. Często Exynosom zarzuca się gorszą wydajność i słabszą efektywność energetyczną. Takie chipy trafiały do telefonów z europejskiej dystrybucji. Na szczęście w przypadku nowego flagowca tak już nie będzie i ma to odejść w niepamięć, co z pewnością cieszy. To oznacza, że na Starym Kontynencie nie otrzymamy egzemplarzy z „gorszym układem”. Wszędzie ma on być jednakowy.

Samsung Galaxy S24 Ultra ma zadebiutować na początku 2024 r. Nie będzie to pierwszy smartfon na rynku z nowym chipem Qualcomma. Wcześniej spodziewajmy się debiutu telefonów chińskich marek. W tym serii Xiaomi 14, która to nowy procesor Snapdragon 8 Gen 3 ma dostać w pierwszej kolejności.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło