Motorola Edge 2023 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Motorola Edge 2023 to już czwarta generacja telefonu z tej serii. Za nami oficjalna premiera smartfona, którego cena jest całkiem atrakcyjna. Natomiast specyfikacja typowa dla wyższej półki średniej. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,6-calowy ekran pOLED

Motorola Edge 2023 ma 10-bitowy ekran wykonany w technologii pOLED. Jest to 6,6-calowy wyświetlacz, który oferuje rozdzielczość Full HD+, a odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 144 Hz. W przypadku próbkowania dotyku można liczyć na częstotliwość 360 Hz. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej do 1200 nitów.

Procesor MediaTek Dimensity 7030

Sercem smartfona Motorola Edge 2023 jest procesor MediaTek Dimensity 7030. Jest to 6-nm układ, który powstał z myślą o telefonach z półki średniej. SoC składa się z czterech rdzeni CPU Cortex-A78 i czterech Cortex-A55. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali-G610. Chip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x, a na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2.

Cena modelu Motorola Edge 2023 atrakcyjna

Cena smartfona Motorola Edge 2023 nie jest wygórowana. Urządzenie dostępne jest tylko w jednej konfiguracji sprzętowej, którą wyceniono na 599,99 dolarów. W ramach oferty na start została ona obniżona o 100 dolarów. Do wyboru jest tylko jeden wariant kolorystyczny obudowy i jest nim czarny.

Podwójny aparat 50 MP

Motorola Edge 2023 ma również podwójny aparat fotograficzny umieszczony na prostokątnej wyspie. Główny obiektyw ze światłem f/1.8 i OIS współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast kamera ultraszerokokątna została połączona z 13-megapikselowym czujnikiem i pełni też funkcję aparatu do zdjęć makro. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 4400 mAh ze zwrotnym ładowaniem

Energię w modelu Motorola Edge 2023 dostarcza akumulator o pojemności 4400 mAh. Wspiera on szybkie ładowanie o mocy 68 W, a w przypadku ładowarek bezprzewodowych do 15 W. Warto też wspomnieć o funkcji zwrotnego ładowania na poziomie 5 W. Znajdziemy tu także stereofoniczne głośniki z obsługą Dolby Atmos. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Motorola Edge 2023 – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran pOLED 144 Hz o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 7030

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

168 g

Android 13

