OnePlus 12 5G otrzyma konkretny aparat. Wycieka specyfikacja kamery

OnePlus 12 5G to flagowiec, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. Premiera ma obyć się w grudniu. Smartfon ma dostać ciekawy aparat fotograficzny o wielu możliwościach. Teraz za sprawą sprawdzonego w przeszłości leakera Digital Chat Station do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna kamery nowego telefonu. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Aparat fotograficzny OnePlus 12 5G z nowym sensorem

Aparat fotograficzny modelu OnePlus 12 5G składa się z trzech obiektywów, które umieszczono na dużej wyspie w kształcie okręgu. Główne oczko kamery zostanie połączone z nowym sensorem Sony. Jest nim 50-megapikselowy IMX966 typu 1/1.4″. Wiemy, że obiektyw otrzyma światło przysłony f/1.7 i nie zabraknie wsparcia dla OIS, czyli optycznej stabilizacji obrazu.

Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny ze światłem f/2.2 będący ekwiwalentem 14 mm. Ma on współpracować z 48-megapikselowym sensorem. Natomiast teleobiektyw ze światłem f/2.5 ma działać w połączeniu z 64-megapikselowym czujnikiem Omnivision OV64B. Spodziewajmy się, że zoom optyczny będzie 3-krotny lub podobny.

Kamera modelu OnePlus 12 5G powstała we współpracy z Hasselblad, a więc spodziewajmy się różnych opcji programowych, które dostarczą Niemcy. Jest to element dłuższego partnerstwa, które zainicjowana kilka lat temu i jest kontynuowane do tej pory. Logo marki znajdzie się oczywiście na obudowie nowego flagowca.

Specyfikacja flagowca bez większych tajemnic

OnePlus 12 5G skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Znana specyfikacja techniczna flagowca obejmuje nie tylko informacje na temat aparatu fotograficznego. O nowym telefonie wiadomo znacznie więcej. Stało się to możliwe za sprawą różnych przecieków.

Smartfon dostanie 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości QHD+ i wiemy, że jest to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które tym razem wyśrodkowano u góry. Następnie mamy nowy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem. Mowa oczywiście o czipie Snapdragon 8 Gen 3, który ma być wspomagany przez nawet 24 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane spodziewajmy się co najmniej 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

OnePlus 12 5G otrzyma także nieco większą baterię względem poprzednika. Pojemność akumulatora ma wzrosnąć do 5400 mAh. Nie zabraknie też wsparcia dla bardzo szybkiego ładowania w postaci SuperVOOC oraz bezprzewodowego o mocy 50 W. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką producenta. Cena na razie nie jest znana, ale to szczegół, który zapewne również poznamy przed planowaną premierą.

