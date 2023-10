Honor Play 50 Plus oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Honor Play 50 Plus to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena modelu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna dosyć typowa dla tego przedziału. Smartfon Honor Play 50 Plus ma 6,8-calowy ekran TFT LCD, procesor Dimensity 6020 i baterię 6000 mAh. Telefon ma też podwójny aparat.

Honor Play 50 Plus to telefon, który zadebiutował na dwa dni przed modelem Magic Vs2. Ten drugi to składany smartfon, ale pierwsze urządzenie też jest ciekawe, tylko zostało skierowane do mniej wymagających klientów. Znana jest cena oraz specyfikacja techniczna sprzętu. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,8-calowy ekran TFT LCD

Honor Play 50 Plus ma płaski ekran TFT LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala oraz rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu z częstotliwością 90 Hz. Wiemy też, że panel jest w stanie wyświetlać 16,7 mln kolorów. Więcej parametrów nie podano.

Procesor MediaTek Dimensity 6020

Sercem smartfona Honor Play 50 Plus jest procesor MediaTek Dimensity 6020. To 8-rdzeniowy SoC (2 x Cortex-A76 + 6 x Cortex-A55) z układem graficznym ARM Mali-G57 MC2. Chip jest wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane zostało przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Cena Honor Play 50 Plus atrakcyjna

Cena modelu Ho nor Play 50 Plus nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo jest całkiem niska. Droższa konfiguracja sprzętowa została wyceniona na zaledwie 1399 juanów (ok. 825 zł), a więc wersja ze 128 GB pamięci będzie jeszcze tańsza, ale tutaj konkretnej kwoty na razie nie ujawniono. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy.

Duża bateria 6000 mAh

Energię w smartfonie Honor Play 50 Plus dostarcza bateria o pojemności aż 6000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 35 W. Telefon ma też Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, modem 5G z obsługą dual SIM czy klasyczne złącze słuchawkowe. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta w postaci MagicOS 7.2.

Podwójny aparat fotograficzny

Honor Play 50 Plus ma podwójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na dwóch okrągłych wyspach. Główna kamera współpracuje z 50-megapikselowym sensorem i ma światło f/1.8. Drugim elementem jest 2-megapikselowy czujnik głębi. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Honor Play 50 Plus – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran TFT LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6020

12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze słuchawkowe i USB C

199 g

Android 13 z MagicOS 7.2

