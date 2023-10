Google Pixel 8a pozuje na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Google Pixel 8a to smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero w drugim kwartale 2024 r. Tymczasem na miesiące przed debiutem mamy okazję zobaczyć rendery ujawniające design. Częściowa specyfikacja techniczna Google Pixel 8a również jest znana. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o nadchodzącym urządzeniu.

Google Pixel 8a to smartfon, który był obiektem różnych przecieków. Niedawno mogliśmy zobaczyć zdjęcia, na których uchwycono prototyp telefonu. Teraz mamy okazję rzucić okiem na rendery, które opracował Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna urządzenia.

Rendery ujawniają nam znajomy design

Google Pixel 8a to smartfon, który ma design zbliżony do poprzednika. Potwierdzają to rendery opracowane przez Onleaks, ale nie oznacza to, że gigant z Mountain View nie wprowadził żadnych zmian. Przeciwnie, bo te są i widzimy, że producent wzorował się na modelach 8 i 8 Pro, które debiutowały w ostatnim czasie.









Design Google Pixel 8a stał się bardziej zaokrąglony, co widać przede wszystkim na bocznej ramce telefonu. Są to zmiany, które firma wprowadziła do droższych modeli z tego miesiąca. Ponadto wydaje się, że telefon jest nieco cieńszy od poprzednika, ale w rzeczywistości grubość obudowy zmniejszyła się o zaledwie 0,1 mm. Urządzenie ma dokładne wymiary 152,1 × 72,6 × 8,9 mm.

Aparat fotograficzny smartfona Google Pixel 8a nadal znajduje się na charakterystycznej wyspie, która ma dwa obiektywy oraz diodę doświetlającą LED. Specyfikacja kamery nie jest znana, ale pewnie jest to połączenie sensorów 64 i 13 MP. Natomiast ekran to płaski panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który zaoferuje obraz w rozdzielczości Full HD+.

Pełna specyfikacja Google Pixel 8a nieznana

Google Pixel 8a powstaje pod nazwą kodową Akita i pod taką został dostrzeżony jakiś czas temu w benchmarku Geekbench. Baza testu ujawniła nam, że pod obudową znajduje się nowy procesor Tensor G3. To ten sam SoC, który umieszczono w modelach 8 i 8 Pro. Chip jest wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Całość pracuje oczywiście pod kontrolą nowego Androida 14.

Spodziewajmy się również, że Google Pixel 8a otrzyma wyświetlacz mogący odświeżać obraz z częstotliwością do 90 Hz. Bateria powinna mieć pojemność około 4400 mAh. Nie zabraknie również złącza USB C, Bluetooth 5.3 czy NFC oraz stereofonicznych głośników. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Cena też nie, ale spodziewajmy się, że będzie to kwota poniżej 500 dolarów. Na więcej informacji musimy jeszcze poczekać. Kolejne szczegóły poznamy pewnie bliżej planowanej premiery, która powinna odbyć się w okolicy maja 2024 r.

