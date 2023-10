One UI 6.1 wprowadzi dużo nowości opartych na SI. Co szykuje Samsung?

One UI 6.1 to kolejna aktualizacja firmy Samsung dla smartfonów Galaxy. Zobaczmy ją wraz z modelami S24. Dowiadujemy się, że producent szykuje liczne nowości bazujące na SI. Sztuczna inteligencja ma odegrać w One UI 6.1 dużą rolę. Nowa wersja oprogramowania ma być gotowa na początku przyszłego roku.

One UI 6.1 to kolejna aktualizacja nakładki firmy Samsung, której spodziewamy się wraz ze smartfonami z serii Galaxy S24. Jakie nowości tu znajdziemy? Dokładne szczegóły nie są razie znane. Jednak rąbka tajemnicy uchyla nam leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu koreańskiej marki. Dowiadujemy się, że w planach są liczne funkcje oparte na SI.

SI odegra w One UI 6.1 dużą rolę

Samsung szykuje sporo nowości opartych na SI z myślą o One UI 6.1. Do tego stopnia, że ma to być największe uaktualnienie powiązane ze sztuczną inteligencją w całej historii firmy. Nowości mają być znacznie bardziej użyteczne w porównaniu do Bixby, czyli cyfrowego asystenta. Wiemy, że obejmą różne obszary oprogramowania. Możemy się spodziewać, że także aplikacji aparatu czy wbudowanych edytorów dla zdjęć oraz wideo.

Dokładne szczegóły, a więc i tym samym planowane nowości nie są na razie znane. Źródło informacji nie przedstawiło detali, bo te pewnie owiane są jeszcze tajemnicą i jest zbyt wcześnie, aby o tym mówić. Duże znacznie SI w aktualizacji nie powinno jednak dziwić. Widzimy, że Samsung rzeczywiście wykazuje duże zainteresowanie sztuczną inteligencją, co już pokazał wraz z jednym z ostatnich produktów.

Nowości w aktualizacji firmy Samsung napędzane chipami

Samsung ostatnio zaprezentował nowy układ autorski, którym jest chip Exynos 2400. Jak dobrze wiemy, trafi on do smartfonów z serii Galaxy S24 pochodzących z europejskiej czy koreańskiej dystrybucji. Firma pochwaliła się, że nowy SoC oferuje do 14,7 razy lepszą wydajność w trakcie przetwarzania zadań opartych na SI względem Exynosa 2200. Nie dziwi więc, że producent chce wykorzystać ten potencjał w One UI 6.1, czyli kolejnej wersji własnego oprogramowania.

Nakładka One UI 6.1 będzie oczywiście bazować na systemie Android 14. Podobnie jak wydanie z numerkiem 6.0. Oprogramowanie zadebiutuje wraz z modelami z serii Samsung Galaxy S24. Ich premiery spodziewamy się w pierwszym kwartale 2024 r. Potem aktualizacja zacznie trafiać na inne smartfony, najpierw ostatnie flagowce, a potem również z innych półek cenowych.

One UI 6.1 zapewne wniesie sporo ciekawych nowości, bo tak było również w przypadku aktualizacji nakładki z numerkiem 5.1 z tego roku. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na bardziej szczegółowe informacje. Jedno jest pewne i sztuczna inteligencja zacznie coraz bardziej zadamawiać się także w naszych telefonach.

