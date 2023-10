Honor Magic Vs2 i Honor Watch 4 Pro z datą premiery

Honor Magic Vs2 i Honor Watch 4 Pro to nowe produkty chińskiej marki. Została podana data premiery. Składany smartfon i smartwatch zadebiutują już za kilka dni. Co wiemy o telefonie Honor Magic Vs2 oraz zegarku Honor Watch 4 Pro? Pełne specyfikacje techniczne nie są jeszcze znane, ale pewne informacje mamy.

Honor Magic Vs2 to składany smartfon, który pojawiał się już w przeciekach. Teraz została podana data premiery tego telefonu. Na razie termin dotyczy chińskiego rynku i tym dniem jest 12 października. Wraz z tym urządzeniem pojawi się także nowy smartwatch o nazwie Honor Magic 4 Pro. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tych sprzętach.

Składany smartfon Honor Magic Vs2

Honor Magic Vs2 to składany smartfon, który będzie następcą udanego modelu sprzed kilku miesięcy. Ten drugi debiutował w lipcu, a więc kolejna generacja sprzętu zostanie wprowadzona do oferty zaledwie po trzech miesiącach. Dosyć szybko, ale takie decyzje podjęto w firmie i zapewne odpowiedzialni za nie ludzie wiedzą, co mają robić.

Składany smartfon Honor Magic Vs2 skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Producent udostępnił jednak rendery prasowe, które ujawniają nam wygląd aparatu fotograficznego. Kamera i jej wyspa jest dosyć podobnie zaprojektowana do poprzednika, ale widać pewne różnice. Ponownie firma umieściła trzy obiektywy, z których co najmniej jeden ma 50-megapikselowy sensor. W poprzedniej generacji zaimplementowano również dodatkowy czujnik 50 MP i drugi 8-megapikselowy.

Honor Magic Vs2 niedawno został także dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench i tam pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Testowane urządzenie miało procesor Snapdragon 8+ Gen 1, czyli SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem z drugiej połowy 2022 r., po który to producenci nadal chętnie sięgają i przykład mamy w tym artykule. Chip jest wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z autorską nakładką marki. Ponadto wiemy, że jego bateria wspiera szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 66 W. Więcej szczegółów na razie nie jest znanych.

Smartwatch Honor Watch 4 Pro

Honor Watch 4 Pro to nowy smartwatch marki, który zadebiutuje również po trzech miesiącach od poprzednika. Grafika udostępniona przez producenta ujawnia nam stylowy zegarek z ładnym designem oraz okrągłą kopertą. Z boku obudowy widać dwa przyciski – jeden płaski oraz drugi mający postać cyfrowej koronki.

Smartwatch jest ładny, ale jego specyfikacja techniczna skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Na razie nie wiemy, jakie zmiany pojawią się w modelu Honor Watch 4 Pro względem poprzedniego zegarka firmy. Możliwe, że szczegóły poznamy jeszcze przed planowaną za kilka dni premierą, ale to wyjaśni się dopiero z czasem. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalną prezentację.

źródło