Funtouch OS 14 i Android 14 dla Vivo oraz IQOO. Lista smartfonów i nowości

Funtouch OS 14 to nowa nakładka Vivo oparta na systemie Android 14. Dostaną ją także modele submarki IQOO. Oprogramowanie wnosi sporo nowości. Została też udostępniona lista smartfonów z aktualizacją. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadza Funtouch OS 14 oparty na Androidzie 14 i kto otrzyma uaktualnienie.

Funtouch OS 14 to nowe oprogramowanie autorskie Vivo, które bazuje na systemie Android 14. Producent już w maju ogłosił program pilotażowy poglądowej edycji platformy Google, którą udostępniono właścicielom modelu X90 Pro. Natomiast we wrześniu zapowiedziano nową nakładkę. Teraz nadszedł czas na finalne wydanie. Została udostępniona lista smartfonów (też submarki IQOO) z aktualizacją i znamy nowości. Zobaczmy sobie, co nowego tu znajdziemy.

Android 14 z Funtouch OS 14 to wiele nowości

Funtouch OS 14 oparte na systemie Android 14 wprowadza na smartfony Vivo oraz IQOO liczne nowości. Producent skupił się na kilku obszarach i są to płynne działanie, ulepszona wielozadaniowość, personalizacja oraz prywatność i bezpieczeństwo.

Nakładka Funtouch OS 14 wprowadza Smooth Envision, co ma poprawić ogólną wydajność oprogramowania poprzez zredukowanie procesów i zbędnych zadań wykonywanych przez telefony oraz optymalizację wykorzystania pamięci operacyjnej smartfonów. W konsekwencji na modelach z 12 GB RAM-u można mieć uruchomionych w tle nawet 36 aplikacji (z 8 GB do 27). Redukcja wykorzystania pamięci RAM może sięgać 600 MB.

Vivo w Funtouch OS 14 poprawiło też efekty wizualne. Dzięki temu nakładka daje odczucie płynniejszej pracy nawet na telefonach z ekranami odświeżającymi obraz w standardowych 60 Hz. Poprawiono też wielozadaniowość. Dzięki nowym rozwiązaniom użytkownicy mogą mieć nawet do 12 aktywnych w tle okien.

Następnie mamy nowe motywy oraz opcje z zakresu personalizacji zegara na zablokowanym ekranie. Funtouch OS 14 daje zupełnie nowe możliwości pod kątem dostosowywania wyglądu pod preferencje użytkowników. Na uwagę zasługuje także nowy edytor wideo oraz przeglądarka zdjęć, gdzie wprowadzono różne nowości.

Vivo w aktualizacji Funtouch OS postawiło też na poprawę prywatności i bezpieczeństwa użytkowników. Tutaj na uwagę z pewnością zasługuje funkcja o nazwie Smart Mirroring. Pozwala ona udostępniać ekran, ale bez ujawniania danych osobowych na pasku. Co z dostępnością nowej nakładki? Harmonogram procesu aktualizowania jest już znany.

Lista smartfonów Vivo i IQOO z aktualizacją

Lista smartfonów Vivo z aktualizacją do Androida 14 z Funtouch OS 14 jest całkiem długa. Na pierwszy ogień pójdą flagowce z serii X90, które otrzymają uaktualnienie w połowie miesiąca. Potem przyjdzie czas na kolejne telefony widoczne na poniższej rozpisce.

Ogłoszono również harmonogram aktualizacji dla telefonów submarki IQOO. W połowie października oprogramowanie będą mogli wypróbować właściciele ostatniego flagowca, czyli modelu 11 5G. Widoczna niżej lista smartfonów obejmuje łącznie kilkanaście urządzeń.

źródło