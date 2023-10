Pixel 9 Pro otrzyma większy ekran. Co z mniejszym smartfonem Google?

Google Pixel 9 Pro ma dostać większy ekran, a więc przekątna panelu OLED-owego wzrośnie. To trend, który nie omija nawet telefonów Made by Google. W przypadku smartfona Pixel 9 Pro spodziewajmy się wyświetlacza o przekątnej około 6,8 cala lub nieco większego. Co natomiast czeka mniejszy model tego producenta?

Google Pixel 9 Pro to flagowiec giganta z Mountain View, który zadebiutuje dopiero w 2024 r. Tymczasem już teraz w sieci pojawiają się pierwsze przecieki związane z tym telefonem. Smartfon ma otrzymać większy ekran. Takie informacje przekazał analityk Ross Young, który w przeszłości dysponował sprawdzonymi plotkami na temat planów firmy.

Jeśli Google Pixel 9 Pro ma dostać większy ekran, to spodziewajmy się panelu OLED-owego o przekątnej ponad 6,7 cala. Taki jest w modelu 8 Pro. Pewnie będzie to wyświetlacz o przekątnej około 6,8 cala. Natomiast w mniejszym modelu może nie będzie to duża zmiana i okaże się powrotem do 6,3 cali, jak to było w modelu 7. W tegorocznym jest 6,2-calowy ekran.

Większy ekran w Google Pixel 9 Pro to trend

Pamiętajmy, że w 2024 r. spodziewamy się większych ekranów nie tylko w smartfonach Google Pixel 9, ale też innych. Na taki krok zdecydowało się nawet Apple, które planuje zwiększyć przekątne iPhone’ów 16 Pro o około 0,2 cala. To oznacza, że w modelu 16 Pro Max (lub Ultra) znajdzie się 6,9-calowy panel i będzie on rekordowo duży w przypadku telefonów z iOS.

