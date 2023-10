OnePlus Pad Go oficjalnie. Cena i specyfikacja tabletu

OnePlus Pad Go to tablet, którego premiera odbyła się w Indiach. Cena jest całkiem atrakcyjna, a specyfikacja techniczna dosyć rzeczowa. Urządzenie ma 11,3-calowy ekran LCD oraz procesor MediaTek Helio G99. Tablet OnePlus Pad Go ma też dużą baterię 8000 mAh oraz głośniki ze wsparciem dla Dolby Atmos.

OnePlus Pad Go to tablet, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Urządzenie zadebiutowało w Indiach, gdzie cena jest nawet atrakcyjna. Sprzęt oferuje całkiem ciekawe wyposażenie i możliwości. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

11,3-calowy ekran LCD

OnePlus Pad Go ma ekran wykonany w technologii LCD. Jest to panel o przekątnej 11,3 cala oraz rozdzielczości 2408 × 1720 pikseli. Wyświetlacz oferuje jasność maksymalną na poziomie 400 nitów i jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością do 90 Hz. Współczynnik kontrastu to 1500:1 i warto też wspomnieć o 96 proc. pokryciu kolorów z paletą NTSC.

Procesor MediaTek Helio G99

Sercem tabletu OnePlus Pad Go jest dosyć prosty procesor MediaTek Helio G99. Znajduje się on w tańszych telefonach z Androidem, które zapewniają łączność z sieciami LTE. Chip jest wspomagany w urządzeniu przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena OnePlus Pad Go atrakcyjna

Cena OnePlus Pad Go jest całkiem atrakcyjna. W podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota 19999 rupii (ok. 1040 zł). Za wersje z modemem LTE (w zależności od rozmiaru pamięci) trzeba zapłacić 21999 lub 23999 rupii (ok. 1140 lub 1250 zł). Do wyboru jest tylko jeden wariant kolorystyczny obudowy w odcieniu miętowym.

Pojemna bateria i głośniki z Dolby Atmos

OnePlus Pad Go ma dużą baterię o pojemności 8000 mAh. Akumulator wspiera technologię SuperVOOC z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Na uwagę zasługują także cztery głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Znajdziemy tu też opcjonalny modem LTE, Bluetooth 5.2 oraz Wi-Fi 5.

Dwa aparaty 8 MP

Tablet OnePlus Pad Go ma proste aparaty fotograficzne. Z tyłu obudowy umieszczono obiektyw z EIS współpracujący z 8-megapikselowym sensorem. Przednia kamerka do wideorozmów również ma 8-megapikselowy czujnik. Całość waży 532 g i pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką OxygenOS 13.2. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

OnePlus Pad Go – specyfikacja techniczna

11,3-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 2408 × 1720 pikseli i jasności do 400 nitów

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G99

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 8000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

modem LTE (opcjonalnie)

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

złącze USB C

532 g

Android 13 z OxygenOS 13.2

