OnePlus 11R 5G Solar Red to piękny smartfon. Design skrada serce

OnePlus 11R 5G Solar Red to nowy telefon znanej marki. To bardzo piękny smartfon, którego design może naprawdę się podobać. Urządzenie ma ciekawie zaprojektowane plecki w czerwonym kolorze. Cena OnePlus 11R 5G Solar Red jest przy tym całkiem atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co nowy smartfon ma do zaoferowania.

OnePlus 11R 5G Solar Red to nowy smartfon, którego premiera odbyła się na rynku indyjskim. Niestety jest to ekskluzywne urządzenie dla tego kraju i nie spodziewajmy się, że trafi do sprzedaży w pozostałych państwach. Cena jest całkiem atrakcyjna, a specyfikacja techniczna uległa polepszeniu względem standardowej edycji telefonu. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania, a jest na czym zawiesić oko.

Piękny smartfon mający nietuzinkowy design

OnePlus 11R 5G Solar Red to piękny smartfon i trudno mu odmówić ciekawego wzornictwa. Design jest naprawdę nietuzinkowy. Tylny panel obudowy został wykonany z wegańskiej skóry w czerwonym kolorze. Sam producent opisał to następującymi słowami:

Bogata i elastyczna faktura wegańskiej skóry nie tylko emanuje bogactwem, ale także nawiązuje do klasycznego piaskowca, przypominającego dotyk dłoni, zapewniając użytkownikom wygodny uchwyt, który uzupełnia estetykę najwyższej jakości urządzenia i dodaje odrobinę nostalgii – czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym producenta.

Więcej pamięci RAM i na dane

Smartfon OnePlus 11R 5G Solar Red to smartfon, który ma nie tylko wyróżniający się design. Producent zwiększył w nim także rozmiar pamięci operacyjnej – do 18 GB, a przypadku miejsca na dane jest to 512 GB miejsca. Firma chwali się, że telefon jest w stanie uruchamiać płynnie do 50 aplikacji jednocześnie. Ponadto oprogramowanie włącza się do 6 proc. szybciej, co wykazały testy przeprowadzone przez producenta. Przy okazji pochwalono się, że średnia liczba klatek w grze Genshin Impact jest bliska poziomu 60 fps.

Cena OnePlus 11R 5G Solar Red atrakcyjna

Cena OnePlus 11R 5G Solar Red nie jest wygórowana, bo w Indiach telefon kosztuje tylko o 1000 rupii więcej względem zwykłego modelu z 16 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. Kwota to 45999 rupii (ok. 2,4 tys. zł). Sprzedaż ma ruszyć w Indiach 8 października. Do wyboru będzie tylko jedna konfiguracja sprzętowa smartfona ze wspomnianymi 18 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane. Natomiast w sobotę ruszy akcja early access, która da m.in. gwarancję otrzymania darmowych słuchawek Buds Z2, a w przypadku oddania starszego urządzenia będzie można liczyć na bonus w wysokości 3 tys. rupii.

Specyfikacja bez większych zmian

Oczywiście specyfikacja techniczna OnePlus 11R 5G Solar Red nie odbiega zbytnio od tego, co oferuje zwykła wersja tego telefonu. Nadal znajdziemy tutaj procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 i aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX890 50 MP. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera technologię SUPERVOOC Endurance Edition z ładowarką o mocy 100 W w roli głównej.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło