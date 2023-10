Google Pixel 8 Pro wprowadza ciekawe zmiany. Najlepsze nowości według mnie

Google Pixel 8 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Urządzenie wprowadza liczne zmiany oraz nowości względem poprzednika, które z pewnością są na plus. Które z nich są najbardziej godne uwagi? Wybrałam pięć z nich. Oto one.

Smartfon zmierzy temperaturę

Google Pixel 8 Pro otrzymał nowy sensor i jest nim wbudowany termometr. Czujnik został umieszczony na wyspie, gdzie znajdują się elementy aparatu fotograficznego, tuż pod diodą doświetlającą LED. W ten sposób można zmierzyć temperaturę przedmiotów czy posiłków. Funkcja nie została jeszcze oficjalnie dopuszczona do użytku z ludźmi, ale trwają prace z FDA, których celem jest zapewnienie takiej funkcjonalności.

Lepszy aparat fotograficzny

Google Pixel 8 Pro otrzymał udoskonalony aparat fotograficzny. Największe zmiany objęły obiektyw ultraszerokokątny, który w nowym modelu został połączony z 48-megapikselowym sensorem (wcześniej 12 MP). Pozwoli to na robienie znacznie bardziej szczegółowych zdjęć szerokokątnych. Główny obiektyw ponownie współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem. Warto dodać, że wprowadzono też różne ulepszenia programowe. Wszystko to sprawia, że fotografie i nagrywane filmy będą jeszcze lepsze.

Google Pixel 8 Pro z chipem Tensor G3

Sercem smartfona Google Pixel 8 Pro jest nowy procesor opracowany we współpracy z Samsungiem. To SoC Tensor G3, który został wykonany w 4-nm litografii i ma aż dziewięć rdzeni CPU, a więc jest to dosyć niespotykane połączenie klastrów (1 + 4 + 4). Układ nie oferuje może najlepsze wydajności na rynku, ale jest całkiem mocny i zawiera różne ulepszenia, które powinny przełożyć się także na dłuższy czas pracy na baterii. SoC jest wspomagany w telefonie przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM i współpracuje z chipem zabezpieczającym Titan M2.

Jeszcze lepszy ekran LTPO

Google Pixel 8 Pro ma ekran Super Actua, który jest panelem OLED wykonanym w technologii LTPO. Wyświetlacz ma przekątną 6,7 cala i rozdzielczość QHD+, ale zwiększona zakres odświeżania obrazu. Teraz odbywa się to w zmiennej częstotliwości od 1 do 120 Hz. Ponadto zwiększono jasność ekranu do 2400 nitów (do 1600 nitów z HDR), a całość pokryto nowym szkłem ochronnym Corninga w postaci Gorilla Glass Victus 2.

Zmiany i nowości obejmujące design

Na koniec warto wspomnieć o tym, co cieszy oko na pierwszy rzut. To zmiany obejmujące design smartfona Google Pixel 8 Pro. Boczna ramka została zaoblona, co nadało urządzeniu ciekawszego wyglądu. Następnie mamy nieco inne przyciski, a wśród nowości jest także matowe wykończenie plecków ze szkła, co jest naprawdę ładne wizualnie i dotyczy tylko droższego z dwóch nowych smartfonów. Na deser dostajemy siedem lat wsparcia w postaci aktualizacji oprogramowania.

źródło: opracowanie własne