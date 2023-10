Xiaomi 14 Pro otrzyma konkretny ekran. Wycieka specyfikacja

Xiaomi 14 Pro to smartfon, który ma otrzymać wysokiej klasy ekran. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna wyświetlacza i ta nie pozostawia złudzeń. Ekran Xiaomi 14 Pro to 6,7-calowy panel LTPO z odświeżaniem od 1 do 120 Hz. Wiemy też, że będzie bardzo jasny, bo maksymalnie zaoferuje 3000 nitów.

Xiaomi 14 Pro to smartfon, który zostanie zaprezentowany w listopadzie. Wtedy spodziewamy się również premiery nowej nakładki Chińczyków w postaci MIUI 15. Jaki ekran otrzyma nadchodzący flagowiec? Najnowszy przeciek ujawnia nam sporo informacji. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna wyświetlacza i ta ujawnia nam, że będzie to panel z konkretnymi parametrami.

Ekran flagowca z dobrymi parametrami

Ekran modelu Xiaomi 14 Pro to 6,7-calowy panel wykonany w technologii LTPO. Wiemy, że jest to zakrzywiony wyświetlacz o rozdzielczości QHD+ oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Następnie mamy jasność maksymalną na poziomie aż 3000 nitów. Ekran będzie wspierać formaty HDR10+ oraz Dolby Vision. Nie zabraknie także obsługi dla ściemniania PWM na poziomie ponad 2000 Hz.

Wyświetlacz smartfona Xiaomi 14 Pro ma dostać również bardzo wąskie ramki. Źródło informacji twierdzi, że ich rozmiar wyniesie tylko około 1 mm. Następnie mamy wsparcie dla profesjonalnego dostrajania kolorów. Ekran zostanie pokryty szkłem ochronnym Gorilla Glass Victus 2. generacji, które dostarczy firma Corning.

Snapdragon 8 Gen 3 i potrójny aparat

Xiaomi 14 Pro otrzyma również procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli nowy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który zostanie wykonany w 3-nm litografii i zaoferuje naprawdę dużą moc. Oficjalna zapowiedź odbędzie się w połowie miesiąca. Nowy smartfon chińskiej marki ma być jednym z pierwszych, które otrzymają ten układ. Spodziewajmy się także do 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5X oraz do 1 TB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Aparat fotograficzny modelu Xiaomi 14 Pro ma być potrójny. Obiektywy zostaną umieszczone na prostokątnej wyspie i spodziewajmy się ponownie 50-megapikselowych sensorów. Kamera powstała we współpracy z firmą Leica. Na koniec została nam bateria o pojemności 5000 mAh, która zapewni szybkie ładowanie. Znana specyfikacja techniczna flagowca widoczna jest poniżej.

Xiaomi 14 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran LTPO 120 Hz o rozdzielczości QHD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

do 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

Android 14 z MIUI 15

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło