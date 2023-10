OnePlus Open i Oppo Find N3. Składany smartfon razy dwa

OnePlus Open i Oppo Find N3 to dwa składane smartfony, które dużo łączy. Do tego stopnia, że jest to jedno i to samo urządzenie. Składany smartfon Oppo Find N3 to telefon mający trafić do sprzedaży w Chinach. Natomiast na pozostałe rynki trafi OnePlus Open, który otrzyma zmienioną nazwę oraz logo innej marki.