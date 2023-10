Google Pixel 8 Pro blisko. Unboxing tuż przed premierą

Google Pixel 8 Pro to smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Tymczasem mamy okazję zobaczyć unboxing na zdjęciach, które krążą po sieci. Fotki prezentują nam smartfona Google Pixel 8 Pro na żywo oraz zawartość opakowania. Zobaczmy sobie, co takiego producent umieścił w pudełku nowego telefonu.

Google Pixel 8 Pro to telefon, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Smartfon jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo debiut jest bardzo blisko. Teraz mamy okazję zobaczyć unboxing. Do sieci przedostały się zdjęcia, które prezentują zawartość opakowania z nowym modelem. Zobaczmy sobie, co tam znajdziemy.

Unboxing Google Pixel 8 Pro tuż przed premierą

Unboxing smartfona Google Pixel 8 Pro trafił do sieci tuż przed debiutem. Wszak premiera nowego flagowca firmy odbędzie się w trakcie specjalnej konferencji, którą zaplanowano na 4 października. Zdjęcia ujawniają nam to, czego mamy spodziewać się w opakowaniu.











Widzimy, że sam smartfon Google Pixel 8 Pro nieco zmienił się względem poprzednika. Nadal ma aparat fotograficzny na bardzo charakterystycznej wyspie. Można tu jednak dostrzec pewien nowy element, który umieszczono pod diodą doświetlającą LED kamery. Tym nowym czujnikiem jest termometr, który pozwoli zmierzyć temperaturę.

Obudowa smartfona Google Pixel 8 Pro w tej wersji jest czarna i jest to matowy odcień. Zdjęcia nie są zbyt dobrej jakości, ale coś tam można na nich dostrzec. Na innych pojawia się drugi kolor w postaci porcelanowego. W pudełku jest ładowarka, przewód z końcówkami USB C oraz przejściówka, którą firma nazywa Quick Switch Adapter.

Specyfikacja techniczna Google Pixel 8 Pro już znana

Google Pixel 8 Pro nie skrywa przed nami już zbyt wielu tajemnic. Wiemy, że smartfon ma 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości QHD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Następnie mamy autorski procesor Tensor G3, który ma otrzymać dziewięć rdzeni CPU. Chip ma być wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128, 256 lub 512 GB miejsca.

Aparat fotograficzny modelu Google Pixel 8 Pro składa się z trzech obiektywów. Główny ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast kamera ultraszerokokątna i teleobiektyw zostaną połączone z 48-megapikselowymi czujnikami. Przednia kamerka do selfie ma 10,5-megapikselowy sensor.

Specyfikacja techniczna smartfona Google Pixel 8 Pro obejmuje również baterię o pojemności 5000 mAh. Nie spodziewajmy się jednak zbyt szybkiego ładowania akumulatora, które znamy z telefonów chińskich producentów. Nie brakuje również czytnika linii papilarnych oraz funkcji Face Unlock od odblokowywania z użyciem wizerunku twarzy. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14. Wiemy, że firma zamierza dostarczać aktualizacje oprogramowania przez kilka lat.

