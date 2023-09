Samsung Galaxy S24 Ultra na renderach. Widać różne zmiany

Samsung Galaxy S24 Ultra nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostały się rendery, które ujawniają nam zmiany w wyglądzie oraz design telefonu. Samsung Galaxy S24 Ultra otrzymał mniej zakrzywiony ekran. Mimo to wyświetlacz nadal nie jest całkowicie płaski, o czym mówiły starsze plotki.

Samsung Galaxy S24 Ultra to flagowiec, który jest obiektem przecieków od dawna. Smartfon pojawia się w plotkach od miesięcy i w końcu poznajemy jego finalny design. Ujawniają go rendery opracowane na podstawie schematów CAD, które stworzył niezastąpiony Steve Hemmerstoffer. Zobaczmy sobie, jakie zmiany na 2024 r. przygotował producent.

Nadal lekko zakrzywiony ekran

Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że Samsung Galaxy S24 Ultra ma dostać płaski ekran i rzeczywiście byłyby to duże zmiany względem poprzednich modeli z tej serii. Rendery Onleaks rzeczywiście ujawniają nam, że urządzenie nie ma już tak bardzo zakrzywionego wyświetlacza jak wcześniej. Mimo to nadal nie jest on zupełnie płaski i ma lekkie krzywizny na krawędziach.

Samsung Galaxy S24 Ultra ma ekran AMOLED o przekątnej 6,8 cala oraz rozdzielczości QHD+. Poza tym spodziewajmy się zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Widać też okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, którą wyśrodkowano u góry. Natomiast jasność maksymalna ma wynosić 2200 nitów. Dla porównania w poprzedniku jest to 1750 nitów.

Poczwórny aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra jest bardzo podobnie zaprojektowany do poprzednika. Nadal składa się z czterech obiektywów, z których jeden jest peryskopowy. Umieszczono je w wystających pierścieniach. Powrót wyspy na razie nam się nie szykuje i w tym przypadku zmiany są niewielkie.

Wiemy, że główny obiektyw modelu Samsung Galaxy S24 Ultra nadal ma współpracować z 200-megapikselowym sensorem. Najwięcej zmian pojawi się dla teleobiektywów. Niestety zoom optyczny ma być maksymalny na poziomie do 5x, a więc widzimy pewien regres. Jeden z nich zostanie połączony z 50-megapikselowym czujnikiem, a drugi z 10-megapikselowym. Kamera ultraszerokokątna ma współpracować z 12-megapikseloym sensorem.

Zmiany w modelu Samsung Galaxy S24 Ultra są ewolucją

Widzimy, że zmiany wprowadzone w smartfonie Samsung Galaxy S24 Ultra nie są rewolucyjne, a ewolucyjne. Sam design nie uległ większym zmianom, ale pojawiło się sporo kosmetycznych modyfikacji, które są krokiem naprzód. Telefon otrzyma jedne z najcieńszych ramek wokoło ekranu. Ponadto wiemy, że boczna konstrukcja będzie tytanowa. Na podobne rozwiązanie zdecydowało się Apple w smartfonach iPhone 15 Pro. To sprawiło, że waga urządzenia Koreańczyków pozostała w zasadzie bez zmian. Natomiast gigantowi z Cupertino udało się nieco odchudzić telefony. Premiery spodziewajmy się w styczniu 2024 r.

