OnePlus Pad Go to tablet, który już pojawiał się w przeciekach. Przed nami oficjalna premiera sprzętu. Mamy okazję zobaczyć nowe materiały prasowe poświęcone temu urządzeniu oraz zapoznać się z jego częściową specyfikacją techniczną, która to pomału staje się prawie kompletna. Zobaczmy sobie, co już wiadomo przez zbliżającym się debiutem.

11,35-calowy ekran 2.4K

OnePlus Pad Go to tablet, który ma ekran LCD o przekątnej 11,35 cala oraz rozdzielczości 2.4K. Niestety więcej parametrów wyświetlacza nie jest na razie znanych. Nie wiemy nic o częstotliwości odświeżania obrazu czy też maksymalnej jasności. Możemy tylko się domyślać, że informacje te wyciekną do sieci jeszcze przed planowaną premierą.

Procesor MediaTek Helio G99

Sercem tabletu OnePlus Pad Go jest procesor MT6789, czyli MediaTek Helio G99. To 8-rdzeniowy układ, który znajduje się w licznych smartfonach z Androidem z niższej półki cenowej oraz niemających modemu 5G. Znajdziemy tu tylko wsparcie dla sieci LTE. Chip jest wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Opcjonalny modem LTE

OnePlus Pad Go ma być dostępny w dwóch wersjach. W podstawowej konfiguracji sprzętowej zapewni tylko łączność poprzez Wi-Fi oraz Bluetooth (model OPD2304). Natomiast w droższej opcji (OPD2305) otrzyma wbudowany modem LTE, który pozwoli na łączenie się z sieciami komórkowymi w standardzie 4G. Ceny niestety na razie nie wyciekły do sieci i są to informacje, na które musimy jeszcze poczekać.

Duża bateria 8000 mAh

Energię w tablecie OnePlus Pad Go dostarczy akumulator o pojemności 8000 mAh. Prędkość ładowania nie jest na razie znana, ale wiemy, że urządzenie ma złącze USB C w standardzie USB 2.0. Ponadto wiadomo, że producent przygotował dedykowane akcesoria. Wśród nich jest etui z klawiaturą, które widać na renderach prasowych.

Dwa aparaty 8 MP

OnePlus Pad Go ma być tańszym tabletem, a więc nie ma co liczyć na dostęp do zaawansowanych aparatów fotograficznych. Te mają być dosyć proste. Zarówno z przodu, jak i tyłu obudowy znajdą się kamery mające 8-megapikselowe sensory. Całość ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Androida 13 z autorską nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus Pad Go – specyfikacja techniczna

11,35-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2.4K

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G99

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 8000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

modem LTE (opcjonalnie)

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

