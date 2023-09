POCO X6 5G w drodze. To przebrandowany Redmi Note 13

POCO X6 5G to nowy smartfon marki powołanej kilka lat temu do życia przez Xiaomi. Urządzenie dostrzeżono w bazie IMEI. Wiemy jednak, że nie będzie to zupełnie nowy telefon, a przebrandowany model Redmi Note 13 z Chin. Tak więc specyfikacja techniczna POCO X6 5G jest już w zasadzie znana. Zobaczmy, czego się spodziewać.

POCO X6 5G to smartfon, którego premiera powinna odbyć się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Co prawda nie będzie to zupełnie nowy sprzęt, a przebrandowany model Redmi Note 13 wprowadzony do oferty w Chinach wcześniej w tym miesiącu. Tymczasem telefon znaleziono w bazie IMEI, co przybliża urządzenie do rynkowego debiutu.

POCO X6 5G został znaleziony w bazie IMEI pod nazwami kodowymi 2312DRAF3G (wersja global) oraz 2312DRAF3I (wariant na rynek indyjski). Numeracja wskazuje na to, że premiera odbędzie się w grudniu 2023 r. Tak więc debiut jest całkiem nieodległy.

POCO X6 5G to Redmi Note 13

Smartfon POCO X6 5G to Redmi Note 13 z Chin, a więc jego specyfikacja techniczna nie jest już żadną tajemnicą. Telefon ma 6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz procesor MediaTek Dimensity 6080. Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy, które współpracują z sensorami 108 i 2 MP. Bateria ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W.

