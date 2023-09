Redmi 13C pozuje na renderach. Tak wygląda nowy smartfon Xiaomi

Redmi 13C to tani smartfon Xiaomi, którego premiera jest blisko. Świadczą o tym oficjalne rendery, które przedostały się do sieci. Grafiki ujawniają nam design i będzie to budżetowe urządzenie. Model Redmi 13C ma ekran ze wcięciem w postaci łezki oraz potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP.