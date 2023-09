Oppo A18 zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Oppo A18 to smartfon, którego premiera odbyła się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To budżetowy telefon, którego cena ma być niska. Znana jest specyfikacja techniczna i jak nietrudno się domyślić jest ona dosyć podstawowa. Zobaczmy sobie, co ten telefon ma do zaoferowania.

6,56-calowy ekran LCD

Oppo A18 ma płaski ekran LCD ze wcięcie dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to 6,56-calowy panel o rozdzielczości HD+, który jest w stanie odświeżać obraz w zakresie do 90 Hz. Następnie mamy dwa tryby – Vivid oraz Gentle, które oferują 100 proc. pokrycie z paletami barw DCI-P3 i sRGB. Maksymalna jasność wyświetlacza to 720 nitów.

Prosty procesor MediaTek Helio G85

Sercem smartfona Oppo A18 jest dosyć budżetowy procesor MediaTek Helio G85. To 8-rdzeniowy SoC, którego rdzenie CPU pracują z zegarem do 2,0 Hz, a za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali G52 MC2. Chip jest wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca w postaci kości eMMC 5.1.

Cena Oppo A18 będzie atrakcyjna

Cena Oppo A18 nie została na razie podana, ale spodziewajmy się, że będzie naprawdę atrakcyjna. Powinna to być kwota na poziomie około 150 euro, jak to było w przypadku poprzednika. Do wyboru klientów są dwa warianty kolorystyczne obudowy – czarny oraz jasnoniebieski.

Podwójny aparat, który jest bardzo podstawowy

Aparat fotograficzny modelu Oppo A18 nie zaoferuje zbyt wielu możliwości. W rzeczywistości ma bardzo podstawowe wyposażenie. Główny obiektyw ze światłem f/2.0 i autofocusem współpracuje z 8-megapikselowym sensorem. Uzupełnia go 2-megapikselowy czujnik głębi. Natomiast przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 5 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Energię w smartfonie Oppo A18 dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, która oczywiście nie wspiera szybkiego ładowania. Telefon ma również Wi-Fi 802.11ac i najnowszy Bluetooth 5.3. Warto też wspomnieć o czytniku linii papilarnych i funkcji rozpoznawania twarzy. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką ColorOS. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Oppo A18 – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 720 × 1612 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G85

4 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane (eMMC 5.1)

czytnik kart pamięci microSD

bateria o pojemności 5000 mAh

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 + 2 MP

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

188 g

Android 13 z ColorOS

