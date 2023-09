Huawei MatePad Pro 13.2 oficjalnie. Cena i specyfikacja tabletu

Huawei MatePad Pro 13.2 to nowy tablet chińskiej marki z wyższej półki. Cena sprzętu nie jest niska, ale specyfikacja techniczna nie pozostawia złudzeń. Tablet Huawei MatePad Pro 13.2 to urządzenie dla bardziej wymagających użytkowników. Znajdziemy tu wysokiej klasy ekran OLED oraz procesor HiSilicon Kirin 9000S.

Huawei MatePad Pro 13.2 to tablet, którego premiera odbyła się wraz z modelem Mate 60 Pro Plus. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Nie jest to tanie urządzenie, bo marka celuje z nim w potrzeby bardziej wymagających klientów. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Ekran OLED 144 Hz

Huawei MatePad Pro 13.2 ma ekran OLED-owy z notchem o przekątnej 13,2 cala oraz rozdzielczości 2880 × 1920 pikseli. Następnie mamy odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 360 Hz, a dla przyciemniania PWM jest to 1440 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1000 nitów i warto wspomnieć o zgodności z paletą barw P3.

Procesor HiSilico Kirin 9000S

Sercem tabletu Huawei MatePad Pro 13.2 jest procesor HiSilicon Kirin 9000S, czyli ten sam SoC, który trafił do smartfonów z serii Mate 60. Jest to autorski chip producenta, którego najszybszy rdzeń CPU pracuje z zegarem do 2,62 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Maleoon 910. Układ jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca.

Cena Huawei MatePad Pro 13.2 wysoka

Huawei MatePad Pro 13.2 nie jest tanim tabletem. Cena podstawowej konfiguracji sprzętowej to 5199 juanów, czyli około 3120 zł. Natomiast w topowej wersji z 1 TB miejsca na pliki jest to kwota na poziomie 6999 juanów (ok. 4200 zł). Można też wybrać zestaw z klawiaturą i rysikiem za 8299 juanów (ok. 5 tys. zł).

Pojemna bateria z SuperCharge

Energię w tablecie Huawei MatePad Pro 13.2 dostarcza duża bateria o pojemności aż 10100 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperCharge o mocy 88 W. Producent deklaruje pełne naładowanie w ciągu 65 minut. Po 40 minutach ma to być 85 proc. pojemności.

Podwójny aparat i sześć głośników

Huawei MatePad Pro 13.2 na pleckach ma podwójny aparat, który składa się z głównego sensora 13 MP i obiektywu ultraszerokokątnego połączonego z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka mam 16-megapikselowy sensor. Warto też wspomnieć o sześciu głośnikach z technologią Histen Sound Effect oraz czterech mikrofonach. Całość pracuje pod kontrolą oprogramowania HarmonyOS 4. Specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest niżej.

Huawei MatePad Pro 13.2 – specyfikacja techniczna

13,2-calowy ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości 2880 × 1920 pikseli

procesor HiSilicon Kirin 9000S

12 lub 16 GB pamięci RAM

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP

aparat fotograficzny 13 + 8 MP

bateria o pojemności 10100 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2 LE

GPS/GLONASS

złącze USB C

580 g

HarmonyOS 4

