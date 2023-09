Samsung Galaxy A35 dostanie lepszy aparat. Są pierwsze szczegóły

Samsung Galaxy A35 to nadchodzący średniak koreańskiej marki. Jego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy w 2024 r. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze szczegóły obejmujące aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy A35. Kamera ma doczekać się pewnych udoskonaleń. W tym nowego sensora 50 MP.

Samsung Galaxy A35 to średniak, który zadebiutuje wraz z modelem A55. Na premierę trochę sobie poczekamy. Oficjalnej zapowiedzi obu smartfonów spodziewajmy się dopiero w drugiej połowie pierwszego kwartału 2024 r. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze plotki o tańszym telefonie. Są to pewne szczegóły obejmujące aparat fotograficzny.

Kamera z modelu Samsung Galaxy A35 zostanie udoskonalona, co pewnie też nie dziwi. Dowiadujemy się, że główny aparat fotograficzny ma współpracować z nowym, 50-megapikselowym sensorem (zamiast 48 MP z poprzednika). Spodziewajmy się też obiektywu ultraszerokokątnego i kamery do zdjęć makro. Przednia ma pozwolić robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy A35 nieznana

Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o kompletnej specyfikacji technicznej smartfona Samsung Galaxy A35. Telefon zapewne otrzyma jeszcze lepszy ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz szybszy procesor. Są to jednak szczegóły, które na razie owiane są tajemnicami. Poznamy je zapewne bliżej planowanego debiutu.

