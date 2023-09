Xiaomi 14 Pro otrzyma konkretny aparat. Wyciekają szczegóły

Xiaomi 14 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się w przyszłym kwartale 2023 r. Tymczasem do sieci wyciekły szczegóły obejmujące główny aparat fotograficzny telefonu. Smartfon Xiaomi 14 Pro dostanie 50-megapikselowy sensor 1/1.28″ oraz obiektyw ze zmiennym światłem przysłony. W zakresie f/1.4-4.0.

Xiaomi 14 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Do sieci przedostały się nowe informacje o tym flagowcu, którego premiery spodziewamy się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Wiemy, że ma to być jeden z pierwszych telefonów z nowym chipem Qualcomma. Tymczasem pojawiły się pewne szczegóły obejmujące aparat fotograficzny.

Informacje na temat kamery modelu Xiaomi 14 Pro ujawnił leaker Digital Chat Station. Twierdzi on, że aparat fotograficzny dostanie główny sensor typu 1/1.28″ z 50-megapikselowym czujnikiem. Mamy też spodziewać się zmiennej przysłony w zakresie f/1.4-4.0. Dzięki temu będzie można kontrolować ilość światła wpuszczanego przez obiektyw.

Premiera Xiaomi 14 Pro w listopadzie

Xiaomi 14 Pro to flagowiec, który ma zadebiutować na rynku jeszcze w listopadzie tego roku. Tak więc nastąpi to niedługo po premierze procesora Snapdragon 8 Gen 3, który Qualcomm zaprezentuje w połowie października. Będzie to jeden z pierwszych telefonów z nowym chipem. Poza tym spodziewajmy się baterii o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem oraz ekranu OLED o rozdzielczości QHD+.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki triki dla aplikacji Spotify

źródło