Realme 12 Pro Plus ma dostać aparat peryskopowy

Realme 12 Pro Plus to nadchodzący średniak marki, który ma wprowadzić do serii ciekawą nowość. Tą jest aparat peryskopowy. Dzięki temu kamera Realme 12 Pro Plus zapewni znacznie większe możliwości z zakresu zoomu. Premiera telefonu musi być nieodległa, bo został on zajawiony przez samego producenta.

Realme 12 Pro Plus to smartfon, którego premiera musi być blisko. Poprzednik trafił do oferty kilka miesięcy temu. Teraz nadchodzi czas jego następcy. Wszystko wskazuje na to, że w nowym modelu znajdzie się aparat peryskopowy. Taka informacja została potwierdzona bezpośrednio przez producenta w serwisie społecznościowym X.

Firma udostępniła zajawkę poświęconą modelowi Realme 12 Pro Plus, którą widać powyżej. Prezentuje ona zaraz kamery. Widzimy trzy obiektywy i wśród nich jest aparat peryskopowy. To oznacza, że telefon wprowadzi do serii taki element i w ten sposób pojawią się znacznie większe możliwości obejmujące zoom.

Premiera Realme 12 Pro Plus zapewne blisko

Biorąc pod uwagę, że to sam producent ogłosił taką nowość, to premiera smartfona Realme 12 Pro Plus musi być bardzo nieodległa. Urządzenie pewnie zostanie wprowadzone do oferty w ostatnim kwartale 2023 r. Na razie jednak specyfikacja techniczna czy ceny owiane są tajemnicą. Są to szczegóły, które powinniśmy poznać bliżej planowanego debiutu i z pewnością nie zostaną one dochowane w tajemnicy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło