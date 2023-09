Huawei Mate 60 Pro Plus oficjalnie. Cena i specyfikacja

Huawei Mate 60 Pro Plus to smartfon, którego premiera odbyła się bez większego rozgłosu. Cena telefonu nie jest niska, ale specyfikacja techniczna jest z najwyższej półki. Huawei Mate 60 Pro Plus ma 6,82-calowy ekran OLED i procesor HiSilicon Kirin 9000S. Aparat fotograficzny smartfona składa się z trzech obiektywów.

Huawei Mate 60 Pro Plus to smartfon, którego premiera odbyła się po cichu. Podobnie było w przypadku pozostałych modeli z serii. Jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu? Tanio nie jest, ale wyposażenie flagowca jest naprawdę konkretne. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,82-calowy ekran OLED LTPO

Huawei Mate 60 Pro Plus otrzymał OLED-owy ekran wykonany w technologii LTPO, który zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Jest to zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 6,82 cala i rozdzielczości 1260 × 2720 pikseli. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 300 Hz. Znajdziemy tu też wsparcie dla palety barw P3. Całość pokryto szkłem ochronnym Kunlun 2. generacji.

Procesor HiSilicon Kirin 9000S

Sercem smartfona Huawei Mate 60 Pro Plus jest procesor HiSilicon Kirin 9000S. To autorski SoC Chińczyków o nieco większej litografii względem innych rozwiązań z flagowców z Androidem. Składa się on z ośmiu rdzeni, z których ten najmocniejszy pracuje z zegarem 2,62 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Maleoon 910. Chip jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 512 GB lub 1 TB miejsca.

Cena Huawei Mate 60 Pro Plus wysoka

Cena Huawei Mate 60 Pro Plus nie jest niska. Smartfon w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje aż 8999 juanów, czyli około 5325 zł. W droższej wersji jest o tysiąc juanów droższy. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy – jasny i czarny. Na razie nie wiadomo nic o dostępności poza Chinami, gdzie obecnie uruchomiono możliwość rezerwacji telefonu.

Potrójny aparat o dużych możliwościach

Huawei Mate 60 Pro Plus ma aparat fotograficzny z trzema obiektywami umieszczonymi na okrągłej wyspie. Główny ze zmiennym światłem f/1.4-4.0 współpracuje z 48-megapikselowym czujnikiem. Ultraszerokokątny został połączony z 40-megapikselowym sensorem. Natomiast teleobiektyw zintegrowano z 48-megapikselową matrycą i wiemy, że wspiera on 3,5-krotny zoom optyczny oraz 100-krotny cyfrowy. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Bateria z SuperCharge

Energię w smartfonie Huawei Mate 60 Pro Plus dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera technologię SuperCharge o mocy 88 W. W przypadku ładowarek bezprzewodowych jest to 50 W. Warto też wspomnieć o zwrotnym ładowaniu o mocy do 20 W. Całość waży 225 g i pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania firmy w postaci HarmonyOS 4.0. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Huawei Mate 60 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,82-calowy ekran OLED LTPO 120 Hz o rozdzielczości 1260 × 2720 pikseli

procesor HiSilicon Kirin 9000S

16 GB pamięci RAM

512 GB lub 1 TB miejsca

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 40 + 48 MP

bateria o pojemności 5000 mAh z SuperCharge 88 W

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2 LE

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

225 g

HarmonyOS 4.0

